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直球對決！ 網友酸靠爸 李彥秀拍影片回應

2019-03-01 13:01聯合報 記者徐偉真╱即時報導

立委拚網路聲量，國民黨立委李彥秀日前和網友評論「正面對決」，直接回覆網友的各種質疑，有網友酸她是「靠爸族」，靠父親、已故台北市議員李金璋從政，李彥秀也搞笑回應「第一屆（市議員）時，是（靠爸族）」，不過之後選舉每次不是第一名就是第二名，讓她深感驕傲。

李彥秀前天在臉書專頁推出「酸民毒舌大挑戰！」影片，並發文表示，網路世界總是充斥著各種留言，尤其是酸民們的毒舌留言，創意及惡毒程度總是讓人嘆為觀止，她要正面面對網路上關於她的各種留言，直接回覆網友們的各種質疑，影片最末還預告會有下一集。

李彥秀在影片中親自回覆網友留言，包括過年前她和同黨女立委相約做TRX（懸吊式阻抗訓練）被批評「記者走了就不會繼續練」，她說她一周至少練兩到三天，「不然憑我的年紀，少吃也沒用，一定要多運動」，還自爆自己跑步不行，只能練TRX這種慢慢流汗的運動。

日前有媒體將女立委「顏值」排名，她排名第三，她笑說有上榜就很高興了。而她首次參選是為了接棒腦幹中風的父親，被網友說是靠爸族，她笑說市議員第一屆時是，不過後來父親過世，之後的選舉她不是第一就是第二，讓她感到驕傲，「代表我已經可以完全接受所有選民的肯定」。

國民黨立委李彥秀拍影片，直接面對網友的評論回應。圖/取自李彥秀臉書
國民黨立委李彥秀拍影片，直接面對網友的評論回應。圖/取自李彥秀臉書
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李彥秀
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