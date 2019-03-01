直球對決！ 網友酸靠爸 李彥秀拍影片回應

2019-03-01 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



立委拚網路聲量，國民黨立委李彥秀日前和網友評論「正面對決」，直接回覆網友的各種質疑，有網友酸她是「靠爸族」，靠父親、已故台北市議員李金璋從政，李彥秀也搞笑回應「第一屆（市議員）時，是（靠爸族）」，不過之後選舉每次不是第一名就是第二名，讓她深感驕傲。

李彥秀前天在臉書專頁推出「酸民毒舌大挑戰！」影片，並發文表示，網路世界總是充斥著各種留言，尤其是酸民們的毒舌留言，創意及惡毒程度總是讓人嘆為觀止，她要正面面對網路上關於她的各種留言，直接回覆網友們的各種質疑，影片最末還預告會有下一集。

李彥秀在影片中親自回覆網友留言，包括過年前她和同黨女立委相約做TRX（懸吊式阻抗訓練）被批評「記者走了就不會繼續練」，她說她一周至少練兩到三天，「不然憑我的年紀，少吃也沒用，一定要多運動」，還自爆自己跑步不行，只能練TRX這種慢慢流汗的運動。