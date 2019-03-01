扁柯下午見面 議員：扁想和柯聯盟選總統

2019-03-01 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



扁、柯會下午登場，不過台北市議員周威佑上午在臉書指出，這次扁、柯會是柯媽促成，關鍵在於柯p是個媽寶，一切媽媽說了算，阿扁當然也算得出來，過年前後就動作不斷，先是邀集柯網軍幹部到高雄「精神講話」、下指導棋，2月12日，阿扁就親自打了電話給柯媽媽，促成這次扁柯會。

周威佑說，阿扁是個政治動物，渾身上下充滿政治細胞。他也看準了2020總統大選，是他翻身的契機。不是說他要參選，而是他想藉著這次機會，當一個King Maker，當一個影武者，如果能夠拱一個傀儡當上總統，那阿扁就是政治太上皇了，別說是特赦，大概重要的人事安排也都要過他這關。而他的傀儡就是柯文哲。

周威佑說，明明柯扁兩人有心結，柯p曾在電視上說阿扁的病是裝的，阿扁基於政治利益，當然可以忍下這口氣，只是自詡聰明的柯p，怎會甘心成為阿扁傀儡?要知道柯p身邊的第一紅人蔡壁如是很不喜歡阿扁的，

柯的網軍們，大多數也討厭阿扁，那麼今天的扁柯會又是怎麼促成的?關鍵就在於柯p是個媽寶，一切媽媽說了算，只有柯媽媽能壓得住蔡壁如。