柯文哲：我跟韓國瑜當選 是網路造成的「極端政治」

2019-03-01 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



台北市長柯文哲上午在高雄進行「我的人生觀－從醫師之路到台北市長」演講，台下座無虛席。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲今天在高雄市演講時談到他和高雄市長韓國瑜的當選，與網路有很大的關係，尤其韓國瑜在50天內網路聲量超過他，讓他大開眼界。

柯文哲昨天騎單車到高雄，今天接受漢王飯店董事長林富男邀請演講。他談到年輕人和網路的力量時表示，他觀察到網路的影響力是2013年洪仲丘事件，當年號召25萬人上街頭的重要人士之一到台北市政府工作，他了解當年透過網路，幾位年輕人竟能號召那麼多人上街頭。

他舉的另一例是太陽花事件，當時號召50萬人上街頭的兩位年輕人，就在立法院裡透過網路發生影響力。

柯文哲說，他和韓國瑜的韓流能影響台灣政治，就是網路占了很大的力量，誰能料想他們首次投入市長選舉幾個月後能勝選？就像氣候有極端氣候一樣，這是「極端政治」；去年韓國瑜投入選舉形成「韓流」，讓他大開眼界」，韓流只用50天，韓國瑜的網路聲量就超越他。

他說，本來有連任優勢的台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣等縣市長，結果都敗選，這政治上很少見的現像，美國總統選舉也只有兩任總統未能連任成功，可見網路世界影響台灣政治力量之大。