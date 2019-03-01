台中捻香談特赦 扁：是蔡英文要不要而已

2019-03-01 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市南區國光里長陳仁榮2月24日於立德街家中逝世，前總統陳水扁今天特前來陳仁榮靈前拈香致意，與陳仁榮的牽手、市議員邱素貞等人談起過去大家一起為民主運動奮鬥過程，感佩陳仁榮的犧牲與奉獻。

陳水扁上香後，與邱素貞、前民進黨台北市黨部主委黃慶林等人聊起過往，邱素貞並拿出許多張舊照片，緬懷過去，陳水扁當場流露不捨與難過之情，感嘆「一切來得太突然、太意外了」。

邱素貞指出，她的先生陳仁榮相當支持陳水扁愛本土的理念，陳水扁2004年競選連任時，陳仁榮自掏腰包，組裝一台宣傳車，每天繞行台中市區大街小巷，宣傳支持陳水扁。

據了解，前總統陳水扁今天上午到台中先是參加大里區一場公祭，隨後探訪市議員邱素貞向他過逝先生陳仁榮拈香，現場與會人士、邱素貞談起「特赦阿總統」問題，民進黨前台北市黨部主委黃慶林，數度罵總統蔡英文「惡毒的女人」，陳水扁則認為「特赦是要不要的問題！」也期望蔡會改變。

現場與會人士指出，黃慶林更氣憤數度罵：「這惡毒的女人」。邱素貞則表示：民進黨執政，又在立法院過半，卻不能處理特赦的問題。

陳水扁以2012年時，前總統馬英九和蔡英文競選總統進行電視辯論時，馬英九曾問蔡英文，「如當選會不會特赦陳水扁？」當時蔡總統說，因為還有其他案件還未結束，所以沒有特赦的問題；馬再追問，這是要不要的問題，縱使案子沒有全部定讞也能特赦。

陳水扁強調，以馬英九的觀點就是「特赦是要不要的問題！」他也以美國前總統福特在位時要特赦尼克森，當時案件還沒起訴，也還沒有判刑，就直接特赦。

陳水扁說，若只有定讞的可以特赦，還沒定讞的不能特赦，法律講求「舉重與明清」，也就是說，「比較重的都可以特赦了，那有說比較輕的就不行？所以說不用再修法，只要用解釋就可以直接赦免。」

陳水扁也說，退而求其次，若說定讞的才可以特赦，也可以先定讞先特赦，其他未定讞的繼續再走程序，法條也沒有規定一個人一生只能赦免一次，他認為這些都不是問題，總結就是馬英九所說「要不要的問題」，其他都是不要特赦的藉口。

黃慶林抱屈的表示，蔡英文一當選黨主席後召集全國各地黨部主委聚會，不是慰勞大家辛苦了，第一句話就是說「你們不能說阿扁無罪」，他當場拍桌和蔡英文決裂，他認為如果不特赦，她不用想再選總統。

陳水扁也幫蔡緩夾，做到總統這個位置，她一定有她的想法與智慧，人都是會改變的，言下之意是期許蔡英文可以改變。

邱素貞說，陳水扁擔任台北市長時，曾到紐西蘭訪問，恰巧與人在當地的陳仁榮巧遇，一起合照；陳水扁卸任總統，因案入監服刑前夕，陳仁榮夫妻還與阿扁餐敘。