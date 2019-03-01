柯文哲批政府讓人民失信任 舉例賴丶蘇接閣揆事

2019-03-01 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



柯文哲今天在高雄與地方人士座談，並發表演說。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲今天應高雄漢王飯店董事長林富男演講「我的人生觀-從醫生到台北市長」，他談到政治和政府時，認為「政府是可信的」看起來理所當然，實際上政府卻不可信，如行政院前院長賴清德人事公布的前5天，行政院和總統府還開記者會否認，如果是他，就不講話，不會去開記者會。

柯文哲昨天騎腳踏車「一日雙城」，今天和高雄地方人士用早餐，接受林富男邀請向在地里長丶商界人士演講，下午2時訪前總統陳水扁，然後到屏東參觀台灣燈會。

柯文哲說，政治本來很簡單，就是做對的事丶不做不對的事丶認真去做，但實際上不容易。

他表示，建立一個「對」的社會，政府要可信，公務員是服務人民的，法律是要遵守的丶司法是要公正的丶警察是抓壞人的丶監獄是關壞人的，有人覺得這不是廢話嗎？他覺得這樣講才是廢話，因為我們的社會不是如此，很多政府未重視「信任」問題。

他舉例，賴清德明明要接閣揆的，政院和總統府還開記者會否認，後來蘇貞昌要接閣揆，他明明有聽到蘇在找人，但中央也否認。

他並說，現在監獄不是關犯法的人，是關沒有辧法的人。

柯文哲說，台灣從來就不是法治的國家，從2000年以來文官政治被破壞，所以他在北市府重建文官信心。他也提到，自己做過的事最困難的是一日雙塔，這件事靠決心和勇氣，也盼大家堅持夢想。