參選不是有錢人專利 網友、立委均提案盼修保證金制度

2019-03-01 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



總統及立委大選明年登場，參選人須繳交20萬至1500萬的保證金，高額保證金恐成投入政治的重要門檻。有網友在公共政策網路參與平台提案，應大幅降低選舉保證金，避免選舉淪為「有錢人」專利。時代力量立委徐永明也將提案修法，將保證金改為「登記費」，並能以一定人數連署替代。

去年九合一選舉，社民黨召集人范雲原打算參選台北市長，但因拒繳200萬元的保證金，無法完成登記。「歐巴桑聯盟」也指出，「小民參政」第一道難關就是高額的保證金。社民黨當時委請律師提出訴願，也將提出釋憲，要求取消選舉保證金。

根據總統副總統選舉罷免法規定，登記為正副總統候選人，應繳納1500萬元保證金。公職人員選罷法也規定登記為候選人時，應繳納保證金，依現行法規，直轄市長200萬，立委、直轄市議員及縣市長20萬元，縣市議員、鄉鎮市長12萬元，鄉鎮市民代表及村里長5萬元。

依法各級選舉候選人獲得一定選票，將能全數拿回保證金，例如總統大選須獲得選舉人總數5%選票，直轄市長、縣市長及立委得票數，必須超過選舉人數的十分之一。

網友提案表示，「選舉不是有錢人才可選」，台灣的選舉保證金太高，未來總統選舉保證金應從1500萬降至200萬，直轄市長從200萬降至50萬，立委則應由20萬降為15萬。

徐永明也將在立法院本會期提案修正選罷法，將選舉保證金改為登記費，且登記費最高不超過公告時基本工資的五倍，並能以一定人數連署替代，「讓選舉不再是有錢人的遊戲」。