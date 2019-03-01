學者：選舉保證金制度有必要 但金額應下修

2019-03-01 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



現行選舉保證金從5萬到1500萬元不等，網友及立委都希望修正保證金制度。學者表示，憲法保障人民參政權，高額的保證金確實可能影響人民參政的權利，但保證金制度仍有存在必要，政府應將選舉成本透明化、公式化，適度下修保證金或加入連署制度雙軌並行，都有助更多人民參與政治。

中山大學政治系教授廖達琪表示，憲法明定人民有參政的權利，參與選舉是投入政治的重要途徑。行之有年的選舉保證金制度，其實有「以價制量」的意味，希望透過設置一定門檻，避免出現浮濫參選的情況。

廖達琪說，高額的保證金較容易影響小黨或無黨籍參選人，但另一方面，舉辦選舉仍有行政與人力等選務成本，未來政府可將選舉成本資訊更透明甚至公式化。此外，一般政黨多有政黨補助款，有志參選者也可多透過政黨推薦，由政黨繳交保證金。

台灣大學國發所前兼任副教授曾建元說，早年保證金制度的背景，是為了促進政黨政治發展，避免獨立參選人過多，導致政治「零碎化」，且民主發展過程，政黨的角色十分重要，由政黨集體對選民負責，課責的強度較足夠。

曾建元說，政黨很大的作用是匯集民意，但現在大眾傳播與網路資訊發達，選民未必一定要透過政黨代言與發聲，因此獨立參選人愈來愈多，但無黨籍參選人的募款能力有限，若選舉保證金過高，自然會對參選產生影響。