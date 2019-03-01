影／不排除徵召韓國瑜 王金平：未經考驗能保證當選？

2019-03-01 11:28 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



國民黨總統初選辦法拍定，未來將採民調和黨員投票73比的方式進行，同時不排除徵召。有意角逐黨內初選的立法院前院長王金平在受訪時表示，未經考驗就直接參與總統大選的，難道就能保證一定當選嗎？王金平同時也預告將在3月7日召開記者會宣布參與2020總統大選。

王金平上午出席中華民族萬姓先祖祭祀大典，在祭祖儀式中擔任主祭官。王金平會前受訪時表示，國民黨中常會通過的初選辦法有點奇怪，因為競選者不只兩三人，這些人是經過完整的初選程序才獲得資格，都是經過千錘百鍊的人，能說他一定不會當選嗎？另外，被一些並非很公正、正確的民調推舉出來、沒有經過考驗就直接參選的候選人，難道就能保證一定會當選嗎？王金平說這些想法很奇怪，也讓人覺得好笑。

媒體問王金平有關兩階段初選是否針對韓國瑜增加出現的機會？王金平表示，他不針對任何人，這只是初選的制度，誰能說出線的人一定是最強？不管是73比還是全民調，或者是全黨員投票，都不一定是最好的制度，都沒有人知道，所以，這些初選辦法都應該經過很公平合理的思考後才推出，然後再依照制度產生候選人，才是最合理。