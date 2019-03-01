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川金破局分析：金早知談判不會成 川普誤會大又被耍

蔡英文臉書再進化 化身主播報國際新聞

2019-03-01 11:26聯合報 記者張文馨╱即時報導

蔡英文總統今天上午在臉書發文，化身新聞主播播報自己昨天接見教廷的萬民福音部部長費洛尼樞機主教（Card. Fernando Filoni），並提到美國與北韓領導人的川金二會後續效應，蔡總統指出，對於朝鮮半島的情勢，台灣作為區域間一員，將會繼續與相關國家強化溝通、對話，並且持續與國際社會合作，共同致力於區域的穩定與和平。

蔡總統表示，「外交是一種專業，專業則是一種累積，就像吃火鍋要先加青菜和豆腐，湯才會清，新聞只看一種就不健康。以下播報這兩天台灣和全世界的兩則國際大事。」開場方式和過去行文有所不同，發文配圖則延續過去的風格。

蔡總統說，她昨天接見教廷萬民福音部部長、教宗方濟各特使費洛尼樞機主教，他來台參加台灣天主教會舉辦的「第四屆全國聖體大會」，歡迎教宗未來能夠訪問台灣。蔡總統說，非常認同教宗方濟各常提到的，以對話取代暴力是最好的方式，這也是民主台灣的信念。台灣也將持續作為教廷最好的人道慈善夥伴，為世界做出更多貢獻。　　

另外，蔡總統提到川金二會的進度，她說，對於朝鮮半島的情勢，台灣作為區域間一員，將會繼續與相關國家強化溝通、對話，並且持續與國際社會合作，共同致力於區域的穩定與和平。而在南亞，印度與巴基斯坦因為喀什米爾問題發生軍事衝突，目前世界各國也都呼籲兩國採取措施，避免雙邊緊張局勢升級。鑒於印巴兩國緊張情勢升高，外交部建議國人近期避免前往查謨暨喀什米爾州及印巴邊境城市旅遊。如果遇到急難情形需要協助，請聯絡我國駐印度代表處Taiwan in India。　　

蔡總統貼文。取自臉書
蔡總統貼文。取自臉書
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