蔡英文臉書再進化 化身主播報國際新聞

2019-03-01 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



蔡英文總統今天上午在臉書發文，化身新聞主播播報自己昨天接見教廷的萬民福音部部長費洛尼樞機主教（Card. Fernando Filoni），並提到美國與北韓領導人的川金二會後續效應，蔡總統指出，對於朝鮮半島的情勢，台灣作為區域間一員，將會繼續與相關國家強化溝通、對話，並且持續與國際社會合作，共同致力於區域的穩定與和平。

蔡總統表示，「外交是一種專業，專業則是一種累積，就像吃火鍋要先加青菜和豆腐，湯才會清，新聞只看一種就不健康。以下播報這兩天台灣和全世界的兩則國際大事。」開場方式和過去行文有所不同，發文配圖則延續過去的風格。

蔡總統說，她昨天接見教廷萬民福音部部長、教宗方濟各特使費洛尼樞機主教，他來台參加台灣天主教會舉辦的「第四屆全國聖體大會」，歡迎教宗未來能夠訪問台灣。蔡總統說，非常認同教宗方濟各常提到的，以對話取代暴力是最好的方式，這也是民主台灣的信念。台灣也將持續作為教廷最好的人道慈善夥伴，為世界做出更多貢獻。