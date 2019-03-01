【重磅快評】罷工應立法訂定預告期嗎？

2019-03-01 09:59 聯合報 主筆室



日前華航機師罷工，引起罷工預告期的討論。 本報資料照片 分享 facebook

交通部長林佳龍鑑於2月上旬華航機師罷工，影響上萬名行旅搭機權益，罷工落幕後多次呼籲罷工應有法定預告期，最近更由所屬民航局向主管勞工事務的勞動部，提出7到10天的罷工預告期方案。不過勞動部之前已研商過同樣建議案，鑑於牽涉頗廣，且意見分歧，不贊同交通部建議。

交通部的罷工預告期的建議，著眼於大眾運輸業影響國人行的利益至巨，必須訂出罷工預告，讓行旅有應變的機會，影響降至最低，不能說沒有道理；但問題是我國的罷工三法工會法、團體協商法、勞資爭議處理法其實已有實質的罷工預告作用，沒有必要疊床架屋再訂罷工預告期；既無實質作用，又有打壓勞動人權之嫌。

我國對罷工的定位，是團體協商無效後的最後手段，是相對嚴格的規定。不論職業工會或產業工會擬發起罷工，需召開會員代表大會且表決過半同意；並非過半同意即可發動罷工，需再經主管機關「勞資調解」，調解破局後再經會員大會「罷工投票」，過半同意才可實施罷工。

以華航的例子，去年8月會員代表大會取得合法罷工權，等於首次罷工預告；今年1月主管機關調解破裂，進入罷工投票階段，是第2次預告罷工；過半通過後決定2月8日實施罷工，則是第3次預告罷工，其罷工預告期間遠比林佳龍提議的7到10天長。

倒是林佳龍提的罷工應維持最低運量值得一談。常態上大眾運輸業的運轉人員如機師、鐵路司機應壓低罷工對運輸的影響，例如罷工頻繁的以色列空運罷工訂上午10時起，因為國際航線班機10時前均已起飛，票務、行政人員則可依工會指令罷工。我國對涉及公眾利益行業也要求工會與雇主議訂「必要服務條款」，但執行的不徹底。

問題是「最低運量」的決定工會應有發言權。2月華航機師罷工取消214班航班，怎麼決定的？有一說是華航資方順勢把不賺錢的航班取消，這樣並不符合大眾運輸的公眾利益角色；工會很清楚哪些航班即使不賺錢也不能取消，對航班取消與否應有發言權。

罷工預告期是個老問題，勞動部自空服員罷工事件後即曾邀集各界討論，但一直意見分歧，關鍵因素是勞動人權不宜輕率壓抑；罷工預告期可以討論，但應由勞動部依照勞動法制精神著手。