韓國瑜若參選總統 胡幼偉：亡綠滅柯 買一送一

2019-03-01 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜出訪成媒體焦點，風頭大大蓋過台北市長柯文哲出訪以色列和從單車一日雙城的新聞。文化大學新聞系主任胡幼偉今天分析說，韓國瑜如果決定選總統，將產生「亡綠滅柯」的買一送一效果。這才是韓國瑜選總統最大的政治意義。

胡幼偉今天透過臉書貼文表示：新聞媒體當然是現實的，誰人氣高、受歡迎，就拚命報此人的消息。另外，如果媒體老闆決定力捧某人，版面或時段中，此人也就會不停地曝光。

胡幼偉貼文說：老韓當然是目前全台人氣王，他雖只是一市之長，實際上已享有總統級的新聞規格。

胡幼偉表示：笑伯現在應該很感慨吧！當年紅成那個樣子，現在呢？不要說一日雙城了，就是騎自行車到月球或火星，也沒什麼新聞曝光度了。

胡幼偉貼文表示：人氣從第一降到第二，實質影響是什麼？答案很簡單：資助選總統的金主會猶豫！這是笑伯一定要等老韓先表態才能做決定的原因！

胡幼偉說：老韓表態不選，金主才會拿錢給笑伯選總統，現在經濟又沒有太好，上億的錢不是開玩笑的啊！

胡幼偉說：老韓表態要選，笑伯的政治生命就結束了，連進加護病房的機會都沒有。當完這一任市長，回去繼續玩葉克膜，跟著笑伯的那批年輕幕僚最慘，藍綠陣營都不收，不曉得未來要做什麼。