邱國正摃綠委拒拆蔣銅像 于北辰：裝甲兵熱誠愛回來了

2019-03-01 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



退輔會主委邱國正日前在立法院力槓綠委，拒絕移除榮家的蔣中正銅像。退將于北辰今天貼文表示，「其實我們等待這位裝甲兵隊友發威已經很久了！」他認為邱的舉措鼓舞了軍中士氣。

出身陸軍裝甲兵上將的退輔會主委邱國正日前到立院外交國防委員會報告業務，民進黨立委林靜儀質詢時表示，依據促轉條例，威權象徵應予移除，各榮家內的蔣介石銅像也不例外。

但邱國正摃上立委回答，他自己對於「威權」一詞不盡認同，不願去認定何謂「威權象徵」，各榮家銅像是會產，退輔會有義務保護。林靜儀立刻表示，促轉條例已經立法了。邱國正說，尊重促轉會的定義，「但我有我的作法」。

同樣是裝甲兵科的前542旅長于北辰今天在透過臉書，以「光耀裝甲兵誠愛熱」為題發文表示，他日前參加裝甲兵90周年隊慶，今年隊慶除了與老長官敘舊寒暄之外，很多人更津津樂道退輔會邱主委，在立法院面對綠委以轉型正義為由，要求全面移除榮家內的蔣公銅像，為此邱主委充分發揮裝甲兵「誠愛熱」的精神，駁斥綠委「我不認為銅像是權威象徵，銅像是單位的財產，我們會極力維護之」。

于北辰表示：其實我們等待這位裝甲兵隊友「發威」已經很久了！從年改上路那天起，我們兩位入閣的裝甲兵官員，其表現著實令人難過，常有人半開玩笑地說：「都是你們裝甲兵沒守住年改」，我們也只有說句抱歉了！