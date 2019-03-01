阿扁服監時他睡監獄外守護 扁親赴周崇德母親公祭弔唁

2019-03-01 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



前總統陳水扁今天上午八時，到台中市大里區參與908台灣國總會長周崇德之母公祭會場弔唁、致哀。台灣國執行長張志梅說，周崇德和台灣國成員在陳水扁在台中監獄服刑期間1年8個月期間，無論是在台中監獄，或保外送到台中榮總，都日夜守候在外，周崇德則是連晚上就睡在「民主戰車」上，阿扁感謝周情義相挺，所以今天特別來參因此今天特別來弔唁，有情有義。

陳水扁今天在弔唁前，與前來弔唁的交通部長林佳龍咬耳朵。林佳龍說，陳水扁是他的老長官，特別關心他上任交通部長後一些重大交通政策，以及業務推動，扁特別提到過去經驗，重點提示需要注意的地方，並提到扁任內前交通部長林陵三在交通建設做得很好，建議他可以多請益。扁關心台中，也很關心他未來發展，他表達感謝，他也會根據扁任內推動台灣重大交通建設經驗，做為交通建設施政的參考。

陳水扁在台中監獄服刑期間申請保外就醫，因醫療小組評估，扁處於進行性神經功能退化狀態，中監在104年1月5日核准讓扁保外就醫。

中監則依據保外醫治受刑人管理條例，除對扁限制住居、限制出境外，還限制他「不能參與選舉活動」、「不能參與政治活動」、「不能接受媒體採訪」、「不可參與顯然與疾病無關的活動」。此外，扁106年欲參加凱達格蘭募款餐會時，中監也提出「不進入會場」、「不上台」、「不演講」、「不談及政治」、「不接受媒體採訪」等但書。