【即時短評】韓柯「美女對望」 會出現惡毒眼神？

2019-02-28 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



2020總統大選，民進黨目前力拚蔡英文連任，國民黨群雄並起卻因「二階段」不排除徵召，讓高雄市長韓國瑜出現參選空間；另一位民調領先者台北市長柯文哲也在試水溫。韓柯兩人在北市府時期「惺惺相惜」，會不會因為情勢變化的總統之爭，變得「分外眼紅」？

今天228，不少政治人物出席紀念活動。柯文哲雖參加中樞紀念儀式，與蔡英文總統「同框」，卻被受難者家屬批評是「投機分子」。但柯文哲仍呼籲「告別仇恨」，也想用比較積極正面的方式來紀念這個日子，因此另選擇騎自行車挑戰北高「一日雙城」。

無獨有偶，韓國瑜也不願陷入「悲情228」的氛圍，他在星馬幫農漁民搶訂單，還要應付農委會主委陳吉仲的酸言酸語，讓他不免感嘆：「與其建100座紀念碑或是辦1000場紀念會來宣揚和平與團結，不如當立場不同的台灣人出外為台灣的商機與利益打拚時，送上一句真心的祝福或鼓勵，其實更符合我們紀念228的初衷與精神」。

在眾多政治人物中，柯文哲與韓國瑜顯得特別之處，除了「不按牌理出牌」，更在於不遮掩的態度及鮮活的用語，益加襯托出傳統政治人物的矯飾或陳腐。

當年柯文哲覺得韓國瑜「做事能力很強」，邀進市府工作，展現兩人的特殊情誼。而從5年前的「白色力量」，到去年的「韓流發威」，又讓兩人成為鎂光燈下互為對照的熠熠紅星。但也因為韓國瑜的後來居上，甚至民調領先，出現「一時瑜亮」的敏感情境。

然而，當今政壇最具人氣的韓柯兩人，都剛當選六都市長，若要馬上競逐2020，還要仔細估量。民進黨立委段宜康就點出兩人的糾結：「柯文哲參選的可能，得建立在確定韓國瑜不選的基礎上。韓國瑜想要有參選的機會，就得靠柯文哲先宣布參選。」民調落後的藍綠諸將若還有恃無恐，也因上述的「韓柯矛盾」。