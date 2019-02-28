媒體指化身東廠盯韓國瑜 外交部：言語施暴令人齒寒

2019-02-28 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜訪問新加坡，媒體報導我駐新加坡大使接獲政府訓令，要求員工搜尋韓國瑜講農委會的相關報導，外交部今天表示，媒體在現場偷拍，又不和當事人查證，再以含沙射影、抹黑栽贓的方式入罪我駐新加坡代表梁國新和駐處員工，外交部對此表達最嚴正抗議及強烈譴責。

外交部表示，梁國新於27日下午陪同韓國瑜參加「高雄觀光推廣說明會」，韓國瑜會後接受現場台灣媒體訪問時，反駁農委會有關韓國瑜一行在新加坡簽約對象是既有的通路商；由於梁國新及駐處員工都在說明會現場，並不了解媒體問的雙方爭執的重點，於是梁國新立刻請經濟組長協助聯繫員工，表示「請幫忙找一下有關農委會說韓市長簽約的都是既有通路的相關報導」，外交部表示，這就是中天新聞引用的偷拍手機畫面真實內容，但是中天新聞的文字敘述卻是「媒體直擊畫面曝光，駐新大使忙著回復來自台灣的訓令」，以及「協助？盯場？直擊星國大使忙低頭回報」。

外交部表示，外交部鄭重聲明並提出質疑，該則簡訊不僅不是梁國新所發，事實上也沒有所謂的「來自台灣的訓令」，中天新聞記者既然自以為在現場取得證據，為什麼漠視新聞專業，刻意規避記者善盡查證的責任，直接與當事人詢問或查證？

外交部表示，此外，中時電子報又根據相關報導並評論，表示「東廠抓到了？直擊駐星大使盯場回報韓國瑜行動」，外交部說，該評論夾敘夾議，無中生有，表示「我駐新加坡大使接獲政府訓令，要求同仁搜尋韓國瑜講農委會的相關報導」。