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影／楊翠：轉型正義工作不會停止

2019-02-28 19:51聯合報系攝影中心 記者鄭清元╱即時報導

今天是228紀念日，促進轉型正義委員會代理主委楊翠出席共生音樂節並上台致詞，她說雖然身份轉換了，但她內心初衷不變，她也提到促轉會在這一年遭遇許多惡意攻擊，但轉型正義工作絕不會因此停止。

促轉會代理主委楊翠致詞。記者鄭清元／攝影
促轉會代理主委楊翠致詞。記者鄭清元／攝影
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促轉會代理主委楊翠致詞。記者鄭清元／攝影
促轉會代理主委楊翠致詞。記者鄭清元／攝影
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促轉會代理主委楊翠（左）在攤位主持有獎徵答活動。記者鄭清元／攝影
促轉會代理主委楊翠（左）在攤位主持有獎徵答活動。記者鄭清元／攝影
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轉型正義楊翠義工
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