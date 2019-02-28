爭睹柯P人潮 擠爆台南南鯤鯓代天府

2019-02-28 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台北市長柯文哲上午騎自行車出發挑戰北高「一日雙城」，傍晚從台南北門南鯤鯓代天府二度出發，大批柯粉下午2點就聚集守候，柯文哲6點抵達時，現場加油聲不斷，群眾爭相與他握手，人潮擠爆幾乎寸步難行，廟方也很驚訝，直説是第一次遇到，廟方招待平安糕預祝他「步步高升」，柯文哲露出笑臉，但不回應韓國瑜及是否選總統的相關問題，6點30分在群眾擠爆的加油打氣下，騎車出發。

柯文哲從嘉義搭車傍晚到台南南鯤鯓代天府，大批粉絲已在現場守候，為了爭睹「阿伯」，柯文哲一下車就被人潮包圍，寸步難行，工作人員和廟方不斷喊話，擋住人群，才讓柯文哲順利走入廟內參拜。

廟方準備了豆花和平安糕招待，柯文哲胃口大好，都吃光光，廟方人員說，柯市長人氣好，要繼續加油，步步高升最好，大家給予祝福。柯文哲笑著説「平安就好」。

柯文哲的「超越2019北高挑戰行」一日北高自由車活動，上午7點從關渡宮財神洞前河濱廣場出發，10點抵達新竹南寮代天府，再從新竹搭高鐵返回台北參加中樞紀念228活動，再搭乘下午3點46分的高鐵南下，下午5點13分抵達嘉義高鐵站。