形容跟柯P如美女互看不善 韓國瑜:不知他現在怎看我?

2019-02-28 19:37 聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導



台北市長柯文哲今展開一日雙城活動,對於明會否與柯文哲見面,高雄市長韓國瑜說還沒排此行程。有新加坡媒體說現在是否選總統的關鍵是柯,韓國瑜妙答:「世界上最惡毒的眼神是兩個美女互看對方的眼神,現在柯P跟我互看對方的眼神,不曉得有沒有這麼惡毒。」

韓國瑜今被問到明天3月1日會不會跟柯文哲見面,韓國瑜說,現在目前還沒有排這個行程。

對韓國瑜是否選總統,柯文哲用「wait and see」來形容。韓回「We will see him。」被問是否意指也在等柯,他急忙否認說:「不不不,我會看著他。」

記者再問韓,是否表示看著柯出來選,就會出來?韓國瑜連說3個no說,「everybody,大家都在看著柯P,等他從以色列回來再說。」記者告訴他柯已回國,韓說,「真的嗎,他回來了,好,祝福他。」

媒體再繼續問韓,是否出來選總統的關鍵就是柯?韓國瑜妙回:「世界上最惡毒的眼神,就是兩個美女在看對方的眼神,現在柯P跟我互看的眼神,不曉得有沒有這麼惡毒。」

韓國瑜之後受訪解釋說,他以前聽過兩個美女互看眼神不善這種說法,「不曉得他現在怎麼看我?」還笑說,「我現在都不太敢看他。」