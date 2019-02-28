形容跟柯P如美女互看不善 韓國瑜：不知他現在怎看我？

2019-02-28 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



台北市長柯文哲今展開一日雙城活動，對於明會否與柯文哲見面，高雄市長韓國瑜說還沒排此行程。有新加坡媒體說現在是否選總統的關鍵是柯，韓國瑜妙答：「世界上最惡毒的眼神是兩個美女互看對方的眼神，現在柯P跟我互看對方的眼神，不曉得有沒有這麼惡毒。」

韓國瑜今被問到明天3月1日會不會跟柯文哲見面，韓國瑜說，現在目前還沒有排這個行程。

對韓國瑜是否選總統，柯文哲用「wait and see」來形容。韓回「We will see him。」被問是否意指也在等柯，他急忙否認說：「不不不，我會看著他。」

記者再問韓，是否表示看著柯出來選，就會出來？韓國瑜連說3個no說，「everybody，大家都在看著柯P，等他從以色列回來再說。」記者告訴他柯已回國，韓說，「真的嗎，他回來了，好，祝福他。」

媒體再繼續問韓，是否出來選總統的關鍵就是柯？韓國瑜妙回：「世界上最惡毒的眼神，就是兩個美女在看對方的眼神，現在柯P跟我互看的眼神，不曉得有沒有這麼惡毒。」

韓國瑜之後受訪解釋說，他以前聽過兩個美女互看眼神不善這種說法，「不曉得他現在怎麼看我？」還笑說，「我現在都不太敢看他。」