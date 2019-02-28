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228平反早做完了？蘇貞昌：很多史料還沒水落石出

2019-02-28 18:05聯合報 記者林河名╱即時報導

今天是228紀念日，也是228事件72周年，針對前總統馬英九表示國內轉型正義工作與228平反「已經早就做完了」，行政院長蘇貞昌下午受訪表示，很多歷史資料到現在還沒有水落石出、真相大白，所以還有待努力的地方很多。

蘇貞昌下午到台北市立天母棒球場出席中華Lamigo隊與日本樂天金鷲隊「台日棒球友誼大賽開球典禮」。他表示，棒球是台日兩國人民最喜歡的運動之一，今天藉由日本樂天集團金鷲隊到台灣進行友誼賽，一方面可以聯繫兩國的感情，同時也讓球迷看到世界級球隊的比賽，讓大家有快樂的假期。

馬英九今天一早前往台北市228和平公園向228紀念碑鞠躬致意並參訪台北228紀念館。馬英九受訪表示，政府從1993年就開始推動相關平反工作，各縣市與中央政府也相當積極，他在法務部長任內制定的228事件賠償與處理條例，已經實施差不多完成了，但他還是發現，現在仍有一些讓大家感到遺憾的現象，像是還有人去破壞、侮汙辱故總統蔣中正銅像，也有人跑到228公園把相關紀念、說明牌踹倒，這些不管是暴力的、言語的行為，都應該排除。

被問到馬英九說他當法務部長時就在處理228賠償，現在處理得差不多了，還說現在執政黨推動轉型正義是在政治鬥爭、撕裂群組，蘇貞昌回答：「今天228受難家屬還再再希望政府能夠加緊腳步，讓他們的家屬、先人能夠平反寃屈，很多的歷史資料到現在還沒有水落石出、真相大白，所以還有待努力的地方很多。」

蘇貞昌表示，228事件是這塊土地上最大的悲劇，國人運用各方面的智慧努力，希望能發掘真相、轉型正義，同時記取教訓，不要讓國家暴力再次在這塊土地上侵害人民，同時也希望早日藉由平反冤屈、發掘真相，向前邁進，「讓這塊土地上的人民更團結、抵禦外侮」。

行政院長蘇貞昌。聯合報資料照
行政院長蘇貞昌。聯合報資料照
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蘇貞昌馬英九轉型正義
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