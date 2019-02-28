韓市長怒氣未消 陳吉仲改口：樂見大家協力外銷

2019-02-28 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜出訪星馬行銷高雄農產，隔海槓上農委會主委陳吉仲。今天下午，陳吉仲視察旗山香蕉集貨場時表示，昨天在立法院是針對實際銷售金額與品項做說明，「韓市長反應超乎我們意料」，並強調說，樂見大家協力把農產品外銷出去。

此外，韓國瑜今天下午返國，台中市長盧秀燕建議農委會主委陳吉仲去接機，釋出善意。陳吉仲今天的行程恰巧在高雄，媒體問及會不會與韓市長碰面，陳沒有正面回應，僅說有機會樂意向韓市長說明農產品外銷平台。

農委會主委陳吉仲昨在立法院答詢，談及高雄市長韓國瑜出訪農產品都是舊通路，引來韓昨天高分貝回嗆，今天怒氣仍未消。受訪時說，國內的這些小打小鬧，像新娘子結婚穿白紗，硬要給人家潑一點墨汁，水準很差，一點意思都沒有。

近來香蕉價格低落引發旗山蕉農不滿，陳吉仲今天下午到旗山與蕉農代表會談。會後媒體記者問及兩人爭議，陳吉仲表示，農委會樂意看見農民團體與各縣市地方政府把農產品賣出去，這樣農民收入會提高。