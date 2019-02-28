【重磅快評】若大陸電玩罵小英87... 當赤燭踩紅線

2019-02-28 17:51 聯合報 主筆室



「還願」是一款敘事型的心靈恐怖遊戲，背景設定在1980年代台灣。圖／取自赤燭遊戲官網 分享 facebook 台灣遊戲開發團隊「赤燭遊戲」研發恐怖遊戲《還願》，因遊戲中一張符咒上面寫著「習近平」、「小熊維尼」以及「呢嘛叭唭（諧音你媽87）」等字樣，引發大陸網友抵制，赤燭也發出道歉信，並在大陸下架賠款。此事多被拿來在台陸爭議框架下解釋，但更關鍵的，其實是公開辱罵、諷刺他人的界線。

不論是創作或公眾人物發言，嚴重侮辱到他人的案例屢見不鮮，不少案例還演變成國際事件。

2005年，丹麥「日德蘭郵報」不顧伊斯蘭教中，繪出穆罕默德是禁忌，邀請12位漫畫家就此主題發揮，有的暗示穆罕默德是恐怖分子，有的畫穆罕默德說「自殺炸彈的烈士很踴躍，天國拿來賞他們的處女快供不應求了」，導致各國穆斯林大規模抗議，造成一連串衝突死傷；2009年，紐約郵報刊出將黑猩猩暗諷為時任總統歐巴馬的漫畫，也挨批種族歧視。

就在近期的台灣，也有藝人張瑞竹稱總統蔡英文「長相抱歉幻想被侵犯」，引來網友圍勦；總統府發言人黃重諺暗諷高雄市長韓國瑜是「土包子」，同樣引來挺韓人士不滿。只不過，張瑞竹立即道歉刪文，並解釋「長相抱歉」是比喻台灣而非蔡英文，黃重諺則至今未道歉，蔡英文也以「話是他說的」為由，指黃重諺自己會處理。

言論自由和創作自由當然該支持，但都應以不淪於粗鄙謾罵嘲諷為基礎。以前幾例來說，不論是西方國家對伊斯蘭教有意見、或各國對元首乃至其他首長不滿，大可用邏輯理性表達，如此還呈現自己思考水準，也拉大溝通空間；但若刻意攻擊對方宗教禁忌、種族形象，揶揄長相、階級等個人特質，在取笑他人賺來同樂時，更已顯現自我品格、思考、表達方式之淺薄。

以赤燭為例，如果真對中國不滿，大可發表言之成理的文章，表明立場，如此或許還可贏得尊敬。但以其暗藏「彩蛋」方式看來，恐怕是商人既想吃大陸市場，又按捺不住文青魂或想取悅台灣玩家。而其表達的方式，竟只是仿國高中生網路用語，拐個彎罵他國國家元首是「白痴」，毫不見思辨性，更令人嘆息。

赤燭雖然聲明，他們只是在製作過程時參考網路用語作為暫時素材，因版本同步問題未全部刪除，但作為志在發行國際的公司，實在不該輕率到犯這種錯誤。試想，若大陸賣給台灣的3C產品，內裡暗藏侮辱我國元首的話語，不論是否刻意或疏忽，台灣能接受嗎？

遺憾的是，在赤燭事件後，部分政府官員還刻意操作玩《還願》，動機顯然並非挺台灣自製產品，而是順勢表達政治立場，落入與罵他國元首87一樣反射性謾罵的格局。若連政府官員都大肆鼓勵這類不經思考的尖酸表達模式，台灣如何可能提升軟實力，繼續往前走？