聲請停止執行敗訴確定 救國團：被黨產會掐住脖子

2019-02-28 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



救國團遭認定為國民黨附隨組織，56.1億資產遭禁止處分，救國團遍及各地的組織除必要支出外，未得黨產會同意不得動支，救國團因不服向法院聲請停止執行，一審駁回聲請，案經抗告，最高行政法院認為沒急迫性及不能回復的情形，昨駁回確定。對此，救國團表達遺憾，指最高行政法院不了解黨產會對救國團營運已造成難以估計的損失，會持續就撤銷附隨組織處分的訴訟努力。

救國團今發出聲明表示，對最高行政法院裁定結果感到遺憾，指最高行政法院並未了解救國團自遭認定為附隨組織後，營運上遭遇的重大不利限制、干預與刁難。

救國團更批評，黨產會得透過經費動支的事前審查，全面介入社團法人之運作，對公益社團法人結社自由、言論自由及表現自由確已造成嚴重侵害。

聲明稿中指出，黨產會在經費審查部分，甚至違背當初協商決議，由按季提報預算申請，單方片面改為按月，增加救國團行政作業負擔，且審查速度並未隨審查經驗累積變得更有效率，不顧及事務或活動辦理都需要事前規畫，經費配合尤為重要前提，黨產會除了少數急迫性支出外，其他都遲延同意支出，嚴重影響救國團事務及活動運作及辦理。

救國團進一步說，黨產會的全面經費控管，讓救國團猶如被掐住脖子，許多大型活動或大額投資支出都不敢規畫與執行，擔心黨產會不同意，舉例來說，救國團3月業務費需等待3月19日的黨產會會議才討論，「明顯已喪失一切團體活動自由，及營業自由，此種被綁手綁腳，難以估計的損失，又怎麼會無難以回復之損失？」