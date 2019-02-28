黃士修：林義雄急忙出手 把「民主進步黨」做賤了

2019-02-28 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫拋出有條件重啟核四，引發民進黨前主席林義雄批評「任何主張核四廠要再重建的候選人，不管競選什麼職位，都不應讓他當選」。以核養綠公投領銜人黃士修今天在臉書貼文表示，他對林義雄主席是非常失望的。他認為，今年公投還沒正式開打，只是朱立倫轉向支持重啟核四，林義雄就急忙出手，把「民主進步黨」做賤了。

黃士修表示，去年7月，他們連署公投，想登門拜訪林義雄，希望共同促成公投，慈林基金會要他們開時間，他們開了好幾個，結果林已讀不回。去年9月，被中選會違法拒收連署書，他在大馬路邊絕食，風吹日曬雨淋、不喝豆漿只喝水。他當時呼籲林主席出來共同守護民主，結果林已讀不回。

黃士修指出，直到去年10月底，他們把公投救回來成案了，林義雄才急忙跳出來反對，叫大家投不同意票。為什麼之前都對我們不理不睬？因為他們本來以為，中選會可以竄改連署書合格數，把我們擋掉，沒想到黃士修竟然會絕食鬧上國際新聞，更進行法律戰，行政法院證明中選會違法。

黃士修表示，連他都收到看不下去的民進黨朋友通風報信，府院黨已經內定連署書不合格率11%，要我們補件脫鉤大選了。林義雄和一幫當官的反核人士，一定都知道內線情報，所以前期才敢放心不動作，最後發現擋不住。

黃士修指出，今年還沒正式開打，只是朱立倫轉向支持重啟核四，林義雄就急忙出手，把「民主進步黨」做賤了。至今中選會不敢交代9492張被判定沒簽名的連署書長什麼樣子，表格上卻可以告訴他誰誰誰因為沒簽名而不合格。民進黨更要修改公投法，大幅拉高公投門檻，剝奪人民實現民主的權利。

黃士修說，可以請林義雄主席先去中選會門口絕食抗議嗎？在下全程奉陪。