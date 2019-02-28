轉型正義是政黨鬥爭、過去不必再提 蔡總統：我不同意

2019-02-28 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統表示，有些人誤解轉型正義只是政黨鬥爭，有一些認為過去的事不必再提，「我要再一次嚴肅的表達，我不同意這種看法。」「過去不會自己過去，傷口的表面也許會暫時的癒合，但內心留下的創傷，不會自然的消失。」轉型正義的存在，就是為了真正撫平創傷，提醒我們曾經傷痛，切莫再犯下同樣的錯誤。

蔡總統今天在行政院長蘇貞昌及台北市長柯文哲陪同下，出席「二二八事件七十二週年中樞紀念儀式」，柯文哲之前曾針對婦聯會問題表示過「現在好好的，管它過去幹什麼」，蔡總統的說法，格外引起注目。

蔡總統說，不久之前，在二二八事件紀念基金會的努力之下。從公開的檔案當中，經過考證跟查核，整理出四百多筆可能在二二八事件受難但尚未提出賠償申請的名單，這說明了我們對於歷史真相，我們的了解依然是不夠的，這項工作將會持續的進行下去。

她表示，除了賠償個人個別受難者跟家屬之外，同樣重要的是系統性的釐清事件的真相，今年基金會將會提出一份新的報告。並且翻譯成外文，和世界上關心二二八事件的朋友一起來交流。

蔡總統說，在過去的這一年台灣整體的轉型正義工作也進入了新的階段，但她不諱言，促轉會運作之初，確實經歷了一些波折，不過經過一段時間的努力，不論在政治檔案徵集資料庫的建置，或者是公告撤銷不當判決。促轉會都已經累積了不少的成果。

蔡總統表示，時間確實是轉型正義最大的敵人，我們努力的同時。前輩正在凋零，

因為時間是這樣的無情，提醒了我們轉型正義在台灣，既然曾經遲到，我們就必須更加的把握時間。

蔡總統進一步指出，有些人誤解，轉型正義只是政黨鬥爭，有一些認為，過去的事不必再提，「我要再一次嚴肅的表達，我不同意這種看法。」

蔡總統說，面對國家的威權統治，是每一個經過民主化的國家都必須處理的課題，過去不會自己過去，傷口的表面也許會暫時的癒合，但內心留下的創傷，不會自然的消失。轉型正義的存在，就是為了真正撫平創傷，提醒我們曾經傷痛，切莫再犯下同樣的錯誤。

蔡總統表示，無論是去年揭牌的國家人權博物館，或是今年即將上路的新課綱，都把轉型正義視為當前台灣民主深化的重要的課題，「人權這一堂課，台灣還有很多需要努力的地方」，需要政府跟民間一起來攜手面對。

蔡總統說，推動轉型正義的目標，就是要讓每一個生活在台灣的人民，每一天都可以安心生活，不必擔心政府用暴力壓迫人民，不必擔心半夜被警察帶走，以後就一去不回。可以自由的閱讀，可以自由的發表意見，可以一起打造更美好的民主社會。

蔡總統表示，台灣社會不會忘記二二八，這件事情也許帶走了一整個世代的台灣菁英，也許帶來了超過半個世紀的沉默，但是隨著春天的到來，就算是玉山上的積雪，也都會融化。歷史紀錄總是涓滴成河，所有還沒有被揭露的歷史真相，一定會隨著轉型正義的推動，逐漸的浮現，牢牢記住在每一個充滿期待的台灣人的心中，就是我們由衷期待的未來。