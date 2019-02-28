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韓國瑜被打臉暴怒 林濁水：市長都當業務員恐沒空上班

2019-02-28 13:54聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照
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高雄市長韓國瑜日前到馬來西亞、新加坡與超市業者簽下台幣億元農產合約，農委會主委陳吉仲則說那些是去年舊有的通路，讓韓國瑜非常不滿。對此，民進黨前立委林濁水臉書發文指出，無論如何韓市長還是先息怒，並回到常識面做事比較不會出狀況。

林濁水說，儘管韓國瑜可能認為陳吉仲「我只是有什麼數據講什麼話，沒想到韓國瑜市長反應這麼激烈。」言不由衷，但還是請大市長息怒，不必一怒、二怒三怒、四怒，怒個沒完沒了。因為立委質詢，陳吉仲可以不據實以報？那太渺視國會，大不合民主體統成了惡霸部長了。韓市長也當過立委，這應該有經驗。

林濁水表示，賣東西通常做法是Salesman（業務員）先去出去談好了，正式的約，如果金額不怎麼樣，總經理也不出動，經理出去簽約就OK。這一次除了馬來西亞的一億MOU，看來都是市長董事長不當，總經理不當，還跳過經理自己當Salesman出去以打遊擊的方式在多半是既有的通路上一百萬一千萬地談談MOU，放在全球都實在是太獨一無二了。台灣不要說直轄市，一個普通市鎮，各種産品外銷總額上百億的也不是沒有，如果大家學市長，恐怕市鎮長都會沒有時間在辦公室上班了。

林濁水說，所以一開始就説市長超認真，但可能不一定須要這樣。至於金額連市長都承認小，不像在台灣說的發大財，那是肯定的，選舉時他就說農産品生意要做得大，常識是南貨北運，北貨南運，南南合作也許是因為很欣賞民進黨政府南向政策而想出來的，但是還是不要把南向教條主義化。

林濁水認為，農産品還是依常識南貨北運比較有更大的前途，大市長時間最好往這方向花，至於像新加坡，錢也該賺，但如非要跑一趟，韓國瑜的局長應該是能幹的，肯定由他就綽綽有餘了。就比較不會像這次一樣被陳吉仲「嗆衰」。無論如何，還是先熄怒，並回到常識面做事比較不會出狀況。

韓國瑜林濁水陳吉仲
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