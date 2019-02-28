民進黨立委補選陷苦戰 羅文嘉：不論結果正面看待

2019-02-28 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



新北、彰化、高雄及金門4席立委補選3月16日投票，民進黨在優勢的新北三重、台南第二選區面臨藍營強勢挑戰。民進黨秘書長羅文嘉今天被問及若新北、台南補選掉一席，是否將影響蔡英文總統連任，羅說，會持正面態度看待，不管結果如何，都會給支持者最好的課題和學習。

羅文嘉上午出席義光教會「228事件暨林家祖孫受難」追思活動，會前媒體詢問立委補選選情，他表示，目前民進黨掌握的民調選舉評估，新北市候選人余天呈現穩定領先，台南郭國文戰況膠著激烈。昨天中常會到台南召開，希望在地方公職和黨職，暫時將過去選舉競爭或地方因素放一邊。

羅文嘉說，台南選區，民進黨應該要贏。如果分裂造成失敗，結果是大家一起承擔，希望民進黨支持者認清，如果愛民進黨、愛土地應該集中支持郭國文。

至於新北、台南若掉一席，是否影響蔡英文明年連任，羅文嘉說，他持正面態度看待，去年選舉結束後，是民進黨最辛苦最谷底的時候，民進黨支持者別無選擇就是團結，不能再有分裂。如果這次有任何因分裂、內部分歧，再次嘗到失敗苦果，「這也是大家必須面對，再次體驗的教訓」。