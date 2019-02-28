偷雞？柯文哲單車一日雙城出發 苗栗到嘉義坐高鐵

2019-02-28 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲上午騎自行車出發挑戰北高「一日雙城」，出發前媒體問柯，這次不是全程，而是分段騎，是不是「偷呷步」，柯文哲說，因為中間安排參加228中樞紀念會，要回來參加，他本來想「要不要今天騎」，後來想今天比較有意義，但中間卡一個中樞紀念會，一定要參加，所以就騎頭尾兩段。

柯文哲出訪以色列，昨晚才返抵國門，上午出發挑戰一日雙城，媒體問柯，體力還可以？柯說，不曉得，就騎騎看。至於如何準備補給品，柯說，反正7-11，有什麼，吃什麼。

由於後援會號召不少很多支持者替柯加油，對此，柯文哲說，自行車是很重要的台灣傳統產業，產值還不小，他 到歐洲時，歐洲人以為捷安特是歐洲的廠牌，不知道是台灣的公司，可見這公司在國際的自行車界有一定的分量 ，自行車是產業也是一種運動，他個人很喜歡騎腳踏車。

柯文哲上午出發時，北市士林北投選區的議員，不分藍綠都到場，也有其他選區的議員現身，全部與柯同台，媒體問柯，議員不分藍綠都到場，還有新黨、親民黨議員也來，似乎人氣重回。柯說，今天是因現場人多， 議員就是這樣，人多的地方，比較會出現 。

柯文哲的「超越2019北高挑戰行」一日北高自由車活動，上午7點從關渡宮財神洞前河濱廣場出發，10點抵達新竹南寮代天府，再從新竹搭高鐵返回台北參加中樞紀念228活動，再搭乘下午3點46分的高鐵南下，下午5點13分抵達嘉義高鐵站。

柯文哲從嘉義再騎車到台南，預計晚間6點半，台南南鯤鯓代天府，抵達高雄終點站高雄物產館，預計晚間11點。