當年傳遞228消息的台北放送局非文資 附屬建築反變文資

2019-02-28 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



當年的台北放送局，也就是現在的228紀念館。 圖／擷取自台北二二八紀念館網站 分享 facebook

228前夕，文資專家、台北商業大學兼任助理教授蕭文杰指出，228公園內有一座台北放送局，也就是現在的228紀念館，是台灣廣播的發源地，在228事件時也傳遞消息，文資意義重大。但台北市政府至今仍未審核它為文化資產，反而在1998年公告附屬的構件喇叭小亭為市定古蹟，認為台北市文化局怠惰。

蕭文杰指出，台北放送局1930年代竣工，由日本建築師栗山俊一設計，是台灣廣播的發源地。這棟建築物的文化資產價值除了建築體具有西班牙熱帶趣味的美學價值外，空間內部也有許多跨時代設備如空調、演奏廳。

蕭文杰強調，這棟建築物歷史價值有兩大關鍵，第一是日本天皇宣佈戰敗「玉音放送」的重要場所，另一個就是228事件重要場所，228事件中也傳遞消息。

他說，國民政府來台後這裡是「中國廣播公司」，後來在1997年改名為台北市的「228紀念館」，主管單位就是台北市文化局。

蕭文杰表示，這棟建築即使不談美學，光是歷史意義就具備文化資產高度價值，可是它至今不是文化資產，可笑的昰附屬的構件喇叭小亭反而在1998年公告為市定古蹟，主體建築卻沒有文化資產身分。他說，這樣台北市文化局算有沒有怠惰？