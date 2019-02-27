親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
重啟核四掀論戰
六都市長拚市政
酒駕修法加重罰
立委補選第二波
討好式政策惹議
政治
軍事
綜合

李家同：25題簡單中翻英全答錯 偏鄉生英文差誰負責

LINE突破30萬人 蔡英文開箱影片：突破同溫層

2019-02-27 23:12聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統LINE突破30萬人，昨天她在臉書以「國家級開箱預告」為題，預告今天晚上十點將在她的LINE上有一個獨家開箱影片，答案在剛剛揭曉，就是蔡總統公開她辦公室。蔡總統呼籲網友一起再繼續努力，讓更多人加入她的LINE，「希望我們能一起衝破同溫層」。

去年九合一敗選，蔡總統選後辭去民進黨主席，整個網路社群經營重新大改造，負責社群的幕僚在去年十二月中旬開始整頓之後，在今年一月中突破20萬人，府方不斷透過臉書、IG等，以不同方式及介面，號召網友加LINE，在不到一個月就突破30萬人。

為感謝網友的支持及響應，蔡總統特地在昨天預告將有一個獨家開箱影片，令不少人相當期待。

蔡總統依約在晚上十點，傳送一則影片，介紹她自己的辦公室。她說，「晚安！感謝辣台派們的支持，我的LINE好友突破三十萬人。這是第一次我的辦公室『開箱』給大家線上參觀！」

蔡總統表示，「我的辦公室很簡單，是我每天上班的地方，我也會在這邊簽署所有大家關心的重大法案💪，我也請大家幫我按讚、留言與分享，讓加入我的LINE的人更多，大家一起傳播正確訊息，一起守護民主。」

蔡總統也呼籲網友一起在繼續努力，這不只是我們相互鼓勵的地方，也是一個能夠傳播正確訊息的一個管道，「我希望我們能一起衝破同溫層」，大家一起加油。

蔡英文總統LINE突破30萬人，昨天她在臉書以「國家級開箱預告」為題，預告今天晚...
蔡英文總統LINE突破30萬人，昨天她在臉書以「國家級開箱預告」為題，預告今天晚上十點將在她的LINE上有一個獨家開箱影片，答案在剛剛揭曉，就是蔡總統公開她辦公室。蔡總統呼籲網友一起再繼續努力，讓更多人加入她的LINE，「希望我們能一起衝破同溫層」。翻攝自總統LINE。
分享
蔡英文總統LINE突破30萬人，昨天她在臉書以「國家級開箱預告」為題，預告今天晚...
蔡英文總統LINE突破30萬人，昨天她在臉書以「國家級開箱預告」為題，預告今天晚上十點將在她的LINE上有一個獨家開箱影片，答案在剛剛揭曉，就是蔡總統公開她辦公室。蔡總統呼籲網友一起再繼續努力，讓更多人加入她的LINE，「希望我們能一起衝破同溫層」。翻攝自總統LINE。
分享
蔡英文總統LINE突破30萬人，昨天她在臉書以「國家級開箱預告」為題，預告今天晚...
蔡英文總統LINE突破30萬人，昨天她在臉書以「國家級開箱預告」為題，預告今天晚上十點將在她的LINE上有一個獨家開箱影片，答案在剛剛揭曉，就是蔡總統公開她辦公室。蔡總統呼籲網友一起再繼續努力，讓更多人加入她的LINE，「希望我們能一起衝破同溫層」。翻攝自總統LINE。
分享
蔡英文總統LINE突破30萬人，昨天她在臉書以「國家級開箱預告」為題，預告今天晚...
蔡英文總統LINE突破30萬人，昨天她在臉書以「國家級開箱預告」為題，預告今天晚上十點將在她的LINE上有一個獨家開箱影片，答案在剛剛揭曉，就是蔡總統公開她辦公室。蔡總統呼籲網友一起再繼續努力，讓更多人加入她的LINE，「希望我們能一起衝破同溫層」。翻攝自總統LINE。
分享

LINE民進黨
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

【即時短評】民進黨該自問：能接受國民黨這樣提名？

2019-02-27 21:36

辣台派破30萬 總統首次分享辦公室開箱影片

2019-02-27 22:43

蔡總統與運輸業者會面 重申「空污防制不是消滅老車」

2019-02-27 21:41

一例一休不適用漁民 蘇揆：可另行約定工時

2019-02-27 21:22

遭批「文化台獨」 吳密察：政治性語言但實際不可能

2019-02-27 20:48

外交跨一步 與史瓦帝尼簽跨國移交受刑人協定

2019-02-27 19:12

影／「要習慣總統級待遇」 柯文哲笑回不要害我

2019-02-27 18:53

李進勇被疑不中立 政院：已送立院審查

2019-02-27 18:45

【重磅快評】光會惹怒韓國瑜？超酸陳吉仲請先救蕉農

2019-02-27 18:34

遭二二八受難家屬批投機 柯文哲：會盡量溝通

2019-02-27 18:21

國民黨提兩岸和平協議 林昶佐四字回應

2019-02-27 17:39

民進黨證實已註銷李進勇的黨籍

2019-02-27 17:12

遭民進黨開鍘 柯志恩：吳子嘉讓總統不開心？

2019-02-27 15:58

註銷黨籍玩假的？李進勇幕僚駁斥：已發函黨中央

2019-02-27 15:35

為什麼我們不追究蔣介石？兼談轉型正義的未來

2019-02-27 14:42

韓冰曾來實習…吳志揚開直播 球迷比政治迷多

2019-02-27 14:36

地方公投法 全台15縣市未更新

2019-02-27 14:33

二二八受難家屬批柯文哲「投機份子」

2019-02-27 13:53

不顧北京反對！ 衛福、內政、勞動部宣導用「還願」梗

2019-02-27 13:47

國民黨滿意度高於民進黨 柯P驚：國民黨啥都沒有做

2019-02-27 12:59

內政部預告將修選罷法 江啟臣擔心司法變選戰工具

2019-02-27 12:43

獲提名出掌中選會 李進勇：已請中央黨部註銷民進黨籍

2019-02-27 12:30

沈智慧：年金改革後 考訓無因應製造更多流浪警察

2019-02-27 12:30

公投法修法會議 中選會：可與選舉脫鉤有共識

2019-02-27 12:13

二二八72周年 蔡總統：預計今年中發表新報告

2019-02-27 12:02

影／公投法修法 民團批地方公投仍鳥籠

2019-02-27 11:49

最新民調／沒了習近平 蔡英文本月聲望再下滑

2019-02-27 11:27

司法院長許宗力曾說陪審違憲 人民參審草案卻大轉彎

2019-02-27 11:24

C肝吃藥治療 陳建仁：政府可完全補助

2019-02-27 11:24

蘭嶼護理師爭議 立委要求冒險犯難應從寬認定

2019-02-27 11:03

中研院組改空轉 立委要求三個月內提案

2019-02-27 10:58

公投法亂象！這三個縣市連地方公投法都無

2019-02-27 10:53

李進勇任中選會主委 盧秀燕：惡劣任命、可惡！

2019-02-27 10:50

謝長廷自創「流體太極」當財產申報 價額填0元

2019-02-27 10:38

國民黨推青年副發言人 8年3班「KMT張鈞甯」出線

2019-02-27 10:38

被民進黨開除黨籍 吳子嘉：我跟民進黨幹到底

2019-02-27 10:34

評／蔣公銅像是一種壓迫性事物

2019-02-27 10:29

衝著管中閔？ 立委：被彈劾的院士是否該退場

2019-02-27 10:27

評／孤立無援？瀰漫失敗主義才是最大威脅

2019-02-27 09:55
看更多

熱門文章

被陳吉仲唱衰 韓國瑜怒嗆：沒水準到了極點！

2019-02-27 16:10

影／陳吉仲：講出實情，沒想到韓市長反應這麼大

2019-02-27 18:28

韓國瑜2020閃人大絕招 竟被柯文哲學走了

2019-02-27 10:00

2020選不選總統？ 韓國瑜終於鬆口

2019-02-27 20:19

不見戰爭心不死 孫大千諷民進黨是義和團

2019-02-27 08:09

被民進黨開除黨籍 吳子嘉：我跟民進黨幹到底

2019-02-27 10:34

最新民調／韓國瑜選總統 逾六成民眾不贊成

2019-02-27 11:49

酒駕累犯致死最重可判死刑 法務部修法版本公布

2019-02-27 15:14

從維持現狀到「萬一打仗」 辣台妹要打的都是「保位戰」

2019-02-27 08:00

韓國瑜兩岸小組成員出爐 楊秋興與4台商會長都列名

2019-02-27 00:06

吳敦義：若重返執政國會拚60席 研究改良年改、勞基法

2019-02-27 00:06

【重磅快評】光會惹怒韓國瑜？超酸陳吉仲請先救蕉農

2019-02-27 18:34

獲提名出掌中選會 李進勇：已請中央黨部註銷民進黨籍

2019-02-27 12:30

影／陳吉仲說「還好台農發沒賺錢」 立委怒轟：收掉算了！

2019-02-27 14:32

「神力女超人」許淑華幫鄭世維拉票 婆媽：好漂亮

2019-02-27 10:12

最新民調／蔡柯韓選總統 韓國瑜領先、蔡英文墊底

2019-02-27 12:13

韓國瑜簽億元合約 陳吉仲：都是去年既有的通路

2019-02-27 11:24

「我任主席也受過重傷！」 朱立倫：初選若內訌 不用玩了

2019-02-27 00:05

【重磅快評】包子vs饅頭 輕率貶抑暴露自己無知

2019-02-27 09:18

國民黨總統初選拍板七三制 吳敦義將親自宣布

2019-02-27 15:06

最新民調／沒了習近平 蔡英文本月聲望再下滑

2019-02-27 11:27

民調墊底 陳建仁：蔡英文是政治家沒考慮選舉

2019-02-27 09:15

因緣到了！王金平3月7日宣布參選總統

2019-02-27 18:23

【即時短評】朱行險核四牌 逼蔡直球對決

2019-02-27 01:18

空軍S-70C松山機場意外 尾旋翼擦碰閒置崗亭

2019-02-27 14:04

國民黨滿意度高於民進黨 柯P驚：國民黨啥都沒有做

2019-02-27 12:59

謝長廷自創「流體太極」當財產申報 價額填0元

2019-02-27 10:38

韓張、韓朱配？韓國瑜：我只能說ㄆㄟˋㄆㄟˋㄆㄟˋ

2019-02-27 13:02

民進黨追殺吳子嘉 名嘴：猶如自己跌進棺材

2019-02-27 09:46

影／鄭世維轟李亞萍言論鄙視選民 余天：我小丑當多了

2019-02-27 16:48

最新民調／超過半數民眾 不支持蔡英文競選連任

2019-02-27 11:33

不顧北京反對！ 衛福、內政、勞動部宣導用「還願」梗

2019-02-27 13:47

防潑漆 退軍228帶「土包子」守護慈湖陵寢一整天

2019-02-27 15:34

國軍險丟失「麒麟專案」機密計畫 事發現場紅了

2019-02-27 12:59

李進勇任中選會主委 盧秀燕：惡劣任命、可惡！

2019-02-27 10:50

酒駕大修法先扣車 判決不沒收車子才還你！

2019-02-27 16:28

影／陳菊為這事向郭國文抱歉 拜託鄉親幫助民進黨

2019-02-27 15:47

郭國文遊覽車大隊現身 謝龍介：民進黨背離民心

2019-02-27 10:54

吳敦義專訪／15年禁登陸 太凶太久了吧！

2019-02-27 01:28

像台版李顯龍？韓國瑜打趣：「不知他老婆兇不兇？」

2019-02-27 14:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top