LINE突破30萬人 蔡英文開箱影片：突破同溫層

2019-02-27 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統LINE突破30萬人，昨天她在臉書以「國家級開箱預告」為題，預告今天晚上十點將在她的LINE上有一個獨家開箱影片，答案在剛剛揭曉，就是蔡總統公開她辦公室。蔡總統呼籲網友一起再繼續努力，讓更多人加入她的LINE，「希望我們能一起衝破同溫層」。

去年九合一敗選，蔡總統選後辭去民進黨主席，整個網路社群經營重新大改造，負責社群的幕僚在去年十二月中旬開始整頓之後，在今年一月中突破20萬人，府方不斷透過臉書、IG等，以不同方式及介面，號召網友加LINE，在不到一個月就突破30萬人。

為感謝網友的支持及響應，蔡總統特地在昨天預告將有一個獨家開箱影片，令不少人相當期待。

蔡總統依約在晚上十點，傳送一則影片，介紹她自己的辦公室。她說，「晚安！感謝辣台派們的支持，我的LINE好友突破三十萬人。這是第一次我的辦公室『開箱』給大家線上參觀！」

蔡總統表示，「我的辦公室很簡單，是我每天上班的地方，我也會在這邊簽署所有大家關心的重大法案💪，我也請大家幫我按讚、留言與分享，讓加入我的LINE的人更多，大家一起傳播正確訊息，一起守護民主。」