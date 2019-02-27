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蔡總統與運輸業者會面 重申「空污防制不是消滅老車」

2019-02-27 21:41聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統今天與全國及各縣市運輸業者及代表會面，蔡總統除了了解當前駕駛與業者經營狀況，及所遭遇的各項挑戰。她表示，行政院長蘇貞昌及行政團隊已提出六項精進方案，希望要降低駕駛與業者負擔，要共同防制空污，也要讓產業提升，更要讓運將朋友能夠放心。

蔡總統也在會中重申四項原則：

一、空氣污染防制很重要，但政府絕對沒有要消滅老車，「只要車輛符合原出廠時的排放標準，就可以正常使用」。

二、政府既然要求業者配合降低污染，國家就要拿出最大的誠意來協助業者，以降低大家的負擔。補助購買新車的範圍，從一到二期，增加到三期，也提高補助額度，貨物稅從減徵5萬，提高到40萬，並透過免徵進口零組件關稅，降低新車售價；在銀行方面，則提供貸款九成信保，利息最高補貼1%。

三、給予更多的緩衝期，在五期車的部分，多給予兩年的緩衝期，不會馬上強制大家換六期。

四、針對老車自救會司機朋友的訴求，修訂「大型柴油車加裝濾煙器補助辦法」，增加大型柴油車燃油控制系統調修補助，以後調修費用5萬元以下的，可以依照實際費用全額補助。超過5萬元的，補助一半，每一輛車上限是10萬元。也可以加裝其他污染防制設備，每一輛最高是15萬元。

去年政府為處理空汙議題而推動修法，因配套措施不足，造成許多業者與運將的衝擊，引發業者怨聲載道。選後，府院積極與業者溝通，行政院在日前擬定六大精進方案，並與業者溝通，昨天蔡總統邀集業者座談，除確認方案業者是否有窒礙難行或需要改進的地方，並進一步詢問是否還有其他未注意的問題。

總統府發言人張惇涵轉述，蔡總統於會中表示，當初為處理空污議題而推動修法，而未有足夠的配套措施，造成許多業者與運將的衝擊，甚至讓運將朋友因而有被污名化的感受，這對大家並不公平，所以她一直緊盯這項議題，也覺得必須有所調整。在內閣改組後，也與行政院長蘇貞昌反覆討論，蔡總統肯定蘇貞昌及行政團隊近日的努力，近期推出的「六項精進方案」相信也獲得多數業界的支持，大家也從此凝聚共識，空污防制很重要，但不是要消滅老車；貨車貨櫃產業提升與轉型很重要，但也要讓靠一台貨車謀生計的運將朋友，可以有更好的生活。

此外，對於業者代表提出的反映事項，諸如：排煙檢測方式科學化、各港區周邊停車問題、駕駛質量提升方案等，總統在會中也請行政團隊多與業者交換意見。

今天出席這場茶敘的還有總統府副秘書長劉建忻，中華民國汽車貨櫃貨運商業同業公會全國聯合會創會理事長范振修、中華民國汽車貨櫃貨運商業同業公會全國聯合會理事長蔡錦明、中華民國汽車貨運商業同業公會全國聯合會理事長曾瑞華、台灣省汽車貨櫃貨運商業同業公會全國聯合會理事長林文東、中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長林建良、老車自救會會長黃志揚等超過50名代表。

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