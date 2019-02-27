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【即時短評】民進黨該自問：能接受國民黨這樣提名？

2019-02-27 21:36聯合報 記者林河名╱即時報導

中選會前主委陳英鈐因去年九合一選舉合併公投引發的亂象請辭後，行政院長蘇貞昌在法定3個月期限內提名雲林縣前縣長李進勇，卻因李的民進黨籍身分引發外界疑慮。雖然民進黨今天已註銷李進勇黨籍，行政院也表示提名人選已函送立法院審查，但民進黨政府在這件重要人事案「強渡關山」，已為未來選務公平性埋下變數。

對於李進勇具民進黨籍引發的爭議，行政院今天表示，提名時已併同考量政黨比例，符合中選會組織法第3條有關「委員中同一黨籍者，不得超過委員總數三分之一」規定。言下之意，行政院提名李進勇，縱有黨籍爭議，但也符合中選會組織法。

不過，中選會在2009年法制化以來，歷任主委都是無黨籍，條文並強調「本會委員應遴選具有法政相關學識、經驗之公正人士擔任」，均在凸顯中選會的獨立性及公正性；至於「委員中同一黨籍者，不得超過委員總數三分之一」的規定，重點也在避免中選會被特定政黨把持，而非應依政黨比例考量人選，以此來看，行政院的說法其實是「倒果為因」。

即使李進勇已暫予辦理黨員註銷，但依民進黨「黨員入黨辦法」規定，當不再擔任該項職務，即予恢復黨籍。這種應付輿論壓力的「權宜措施」，也不是「取法乎上」的高標準。

事實上，對於李進勇抱有疑慮者，也不僅是國民黨立委，連民進黨「友黨」時代力量立委徐永明也認為，中選會是獨立機關，提名無政黨背景人士擔任主委已成慣例，呼籲行政院撤回這項人事任命，另覓人選確保中選會超然獨立運作。

李進勇此次競選雲林縣長連任失利，卻獲提名中選會主委，有人以「敗選者聯盟 」再添一員訕笑之。但更嚴肅的問題是，若連形式上的中立都做不到，能教人相信有實質的公正？無黨籍人士出任中選會主委的重要慣例，眼看就要被打破，更該鳴鼓而攻之。

李進勇該不該急流「勇」退，其實有個簡單的判準。民進黨政府只需捫心自問：如果朝野易位，執政的國民黨政府提名國民黨籍人士出任中選會主委，在野的民進黨能接受嗎？

雲林縣前縣長李進勇被提名中選會主委，卻因民進黨籍身分引發外界疑慮。聯合報資料照
雲林縣前縣長李進勇被提名中選會主委，卻因民進黨籍身分引發外界疑慮。聯合報資料照
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中選會民進黨李進勇
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