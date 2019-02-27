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【重磅快評】光會惹怒韓國瑜？超酸陳吉仲請先救蕉農

2019-02-27 18:34聯合報 主筆室

農委會主委陳吉仲酸韓國瑜簽的約只是既有通路，讓韓市長氣炸。記者曾學仁／攝影
農委會主委陳吉仲酸韓國瑜簽的約只是既有通路，讓韓市長氣炸。記者曾學仁／攝影
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關於「酸」有一個冷笑話，有一個人出門不小心踩到檸檬，然後他就覺得腳酸了；甫真除的農委會主委陳吉仲酸的功力更遠勝故事中的主角，以酸治國也成了民眾對蔡政府的印象之一。

高雄市長韓國瑜出國搶訂單，績效大幅超越陳菊在高雄主政的年代，對農民是好事一樁，但農委會主委陳吉仲卻酸說韓市長簽的約只是既有通路，讓人還在新加坡奮戰的韓國瑜不禁氣到連烏魚子美食都吃不下，怒批陳吉仲在台灣不停地唱衰，無聊透頂，沒有水準到了極點！

韓國瑜被陳吉仲的酸言激怒，自然是有些新仇加舊恨，韓國瑜被拔掉北農總座，換上高薪實習生吳音寧，陳吉仲也扮演關鍵角色；九合一敗選後，吳音寧被拿來祭旗，陳吉仲卻躲過一劫還升了官，當思回報綠高層，韓流當道，打韓自然是陳吉仲最重要的KPI（關鍵績效指數），看到韓國瑜推銷農產品的成績幾乎「一人抵一國」，陳吉仲豈有不出手之理。

只是陳吉仲講話根本沒經過大腦就亂批一通，如果韓國瑜帶來訂單是來自既有通路，那農民要問一問，為何過去花媽時代的金額會遠遠比不上才上任兩個月的韓國瑜？如果韓國瑜這一趟出訪沒有什麼建樹，那麼花媽的年代不就是在白混了？陳吉仲要修理韓國瑜，卻沒有考慮花媽的尷尬，也算是糗大了。 

陳吉仲一個勁兒想著要酸韓國瑜，其實和韓國瑜日前批農委會要組國家隊拓展海外市場有關，韓國瑜只是質疑，如果要組國家隊，那兩年前成立的台農發還要不要？沒想到幾句話就直接命中陳吉仲的難堪，接著台農發遭踢爆成立短短2年多就虧損三分之一資本額7800多萬元，陳吉仲也被立委釘得很慘。

最好笑的是，立委質疑農委會輔導成立的台農發是在浪費全民納稅錢，陳吉仲解釋台農發是負責拓展外銷通路與協助政府改善供應鏈，不與供貨業者、通路、農民搶單，說著說著，他竟脫口而出說：「還好台農發沒賺錢，不然就會被說是在跟農民搶錢」，讓立委們莫不傻眼。

政府出資的台農發公司猛虧錢，陳吉仲說它不與業者、通路、農民搶單，還說幸好台農發沒賺錢，這是什麼邏輯？沒賺錢就等於沒績效，那農民又得到什麼好處？不想賺錢又何必成立公司？幸虧陳吉仲不是國營事業的董座，否則肯定是做一家倒一家。            　 

陳吉仲如果不服氣，最近倒是有個機會可以讓他好好表現，近日高雄蕉農因遭盤剝，外加暖冬香蕉早熟造成價跌，不少蕉農成立自救會，陳吉仲不是說台農發是負責拓展外銷通路與協助改善供應鏈嗎？公司成立兩年多了，那就請陳主委拿出一點辦法來，幫幫蕉農找出路，不要光會說酸話！

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