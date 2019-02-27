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不滿司法改革 民團提陪審制度

2019-02-27 17:20聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

針對民調顯示，多數台灣民眾對司法改革無感，台灣陪審團協會理事長吳景欽等多位民間團體代表今天舉行記者會，呼籲應嚴肅審視司改問題，聆聽台灣民間聲音，並表示只有陪審制度，才能讓人民信任司法。

台灣陪審團協會理事長吳景欽（左二）等多位民團代表昨天舉行記者會，表示只有陪審制度...
台灣陪審團協會理事長吳景欽（左二）等多位民團代表昨天舉行記者會，表示只有陪審制度，才能讓人民信任司法。記者胡經周／攝影
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