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民進黨證實已註銷李進勇的黨籍

2019-02-27 17:12聯合報 記者林敬殷╱即時報導

行政院提名雲林縣前縣長李進勇出任中選會主委，李進勇今天聲明，已請民進黨註銷黨籍。民進黨主席卓榮泰今天證實，已註銷李進勇的黨籍，相信李進勇會以超然態度執行工作。

前中選會主委陳英鈐為去年九合一選舉綁公民投票許多選務亂象請辭獲准，遺缺由行政院長提名李進勇出任；依中選會組織法規定，中選會主委由行政院長提名經立法院同意後任命。

民進黨今天赴台南召開行動中常會，卓榮泰受訪指出，民進黨中央組織部已做了必要處置，已經註銷李進勇的黨籍，相信李進勇一定會以超然態度執行工作，期待李進勇做的順利。

李進勇民進黨中選會
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