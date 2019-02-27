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蘇嘉全：德國轉型正義值得我國學習

2019-02-27 16:39聯合報 記者丘采薇╱即時報導

立法院長蘇嘉全今天在立院接見德國國會友台小組，包括主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）議員、副主席索姆斯（Dr. Hermann Otto Solms）議員及德立戈茲（Ekin Deligöz）議員、柯彭（Jens Koeppen）議員及李習雍（Franco Liccione）高專一行。蘇在致詞時強調，德國在轉型正義上的成就值得我國學習，也感謝德國議員多次為我國聲援及反對以武力解決台灣問題等立場。

蘇嘉全強調，228事件本身對台灣的民主發展，具有決定性的影響，對於無辜受難者及家屬，也是永遠烙印在心中的日子。而228紀念日則是對台灣轉型正義具有很重要的象徵意義，德國在轉型正義上的成就值得我國學習。

蘇嘉全指出，這幾年來台德關係密切，德國是台灣第五大進口國以及第十大出口國，在綠色能源領域擁有先進技術，是台灣積極尋求合作與學習的對象，特別恭喜魏爾胥獲頒輔仁大學名譽商學博士，同時藉此機會感謝德國議員多次為我國聲援及反對以武力解決台灣問題的立場。

魏爾胥則表示，此次率德國國會友台小組成員來台，與許多單位就發展再生能源、非核家園等議題進行交流。他同意蘇嘉全所言，台德經濟合作密切，此行訪團也與德國在台企業主見面，並舉辦座談，這些企業主對台灣的經商環境都很滿意。

蘇最後表示，未來台德雙方的教育與科技交流，都是值得推動的重點。目前我國各部會與德國政府有研究人員的互換機制，就是很好的開始。他同時感謝德國政府將台灣納入自動化邊境管制系統，給予台灣民眾極大的方便。此對兩國觀光貿易經濟發展有正面影響

立法院長蘇嘉全今天在立院接見德國國會友台小組。圖／立法院提供
立法院長蘇嘉全今天在立院接見德國國會友台小組。圖／立法院提供
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德國蘇嘉全轉型正義
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