被陳吉仲唱衰 韓國瑜怒嗆：沒水準到了極點！

2019-02-27 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜動怒嗆農委會主委陳吉仲。記者蔡孟妤╱攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜出國搶訂單，但農委會主委陳吉仲卻說簽約是既有的通路。韓國瑜今受訪動怒說，照陳吉仲邏輯，韓國瑜永遠是屁？「我們出來幫高雄找觀光客，幫高雄農漁產品找出路，也獲得一定成績，你在台灣唱衰，不停唱衰，無聊透頂！之沒有水準到了極點！老是要講這些讓人打擊士氣的話，非常的無聊，水準奇差無比！太差！」

被問到陳吉仲，韓國瑜在新加坡舉行行銷高雄觀光美食記者會後受訪說，「你說陳吉仲喔，我們來或不來效果是一樣的嗎？我們是白來了？我們不來也會有訂單？照陳吉仲邏輯，都是如此。」

他動怒說，「韓國瑜在台北農產幹了4年半總經理就像放了個屁一樣，不幹業務一樣好？韓國瑜幹業務也是如此？高雄市團隊來星馬，來跟不來，結果是一樣的？所以在陳吉仲嘴巴，韓國瑜永遠是個屁是這個意思嗎？到底誰講話才是個屁！」

韓國瑜說，最壞是把這種藍綠惡鬥把它延伸到國外，「還在搞，今天反過來，如果民進黨人出去搶訂單，招觀光客，我肯定在台灣幫他拍手叫好，幫他加油，這很簡單，這做人最基本的道理，我們出來幫高雄找觀光客，幫高雄農漁產品找出路，也獲得一定成績，你在台灣唱衰，不停唱衰，無聊透頂！之沒有水準到了極點！」

他並嗆陳吉仲：「你陳吉仲到海外推銷農產品，我肯定幫你拍手叫好，為什麼我們在外面你老是要講這些，這讓人打擊士氣的話，非常的無聊，水準奇差無比！太差！」有廚師請韓國瑜吃烏魚子，他還說，「我等下再吃，現在氣到吃不下！」

對於高雄蕉農焦慮價格，韓國瑜說，「我們高市府來、質疑我們，我們該背的不可能逃避啊，，下個月日本櫃子就會出去，1個增加4個，我們在外打拚的時候，不要老是有人老是用牙籤戳我們屁股！」