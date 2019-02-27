遭民進黨開鍘 柯志恩：吳子嘉讓總統不開心？

2019-02-27 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



美麗島電子報董事長吳子嘉因為經常上政論節目批評民進黨，昨天遭到民進黨開除黨籍。對此，國民黨立委柯志恩透過臉書指出，蔡英文總統不是說過，黨員及支持者若要給指教可以「更直接、更大聲」，甚至可以拍桌嗎？想不到對一位愛黨的老黨員，連給他說話的機會都沒有，就直接開除了，請問：還拍什麼桌呢？

柯志恩說，她常和吳子嘉上政論節目，雖然雙方經常觀點不同，但私下聊天，他總是面對微笑，講話直白風趣，有時也非給予她善意建議，可說是一位坦率熱心的性情中人。

柯志恩表示，據民進黨開除是因「吳子嘉常在政論節目發表不實言論，污衊黨、汙衊總統」。黨紀雖是一黨的家務事，但何謂「不實言論」、何謂「汙衊總統」？民進黨向來高舉言論自由的大旗，過去黨外及在野時期甚至標榜百花齊放、百家爭鳴，而今成為掌握大權的泱泱大黨，卻容不下同黨一起打拼者的刺耳言論？難道只因吳子嘉誠實道出民進黨的缺失，例如他曾指總統身邊太多馬屁精，又預測九合一民進黨必將慘敗，最近又說「土包子事件炸鍋太可怕」等等，諸多忠言逆耳的批判讓總統「不開心」嗎？還是黨工們自行揣摩上意，想藉開鍘遏止更多不同的聲音？

柯志恩也說，或許吳是媒體老董兼民調分析專家，看到客觀數字呈現，不僅無法讓他粉飾太平，更讓他敢言別人所不敢言，加上他觀察政治的閱歷豐富，故能拋出諸多犀利的批判以及擲地有聲的論述。