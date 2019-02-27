陳菊為這事向郭國文抱歉 拜託鄉親幫助民進黨

2019-02-27 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



總統府祕書長也是民進黨中常委陳菊，今天在台南麻豆代天府出席行動中常會時，對於參加台南立委補選的郭國文陷入苦戰表示抱歉，陳菊說， 郭國文原本在地方參選市議員非常順利，2016年民進黨重新執政時，她銜命力勸郭國文接任勞動部政務次長，沒想到反而成為這次選舉的負擔，感到抱歉，她拜託鄉親，在民進黨困難的時候，全力支持郭國文。

陳菊表示認識郭國文20幾年，認識他時，郭國文從事的勞工運動，這是一個很孤單寂寞的工作，但郭國文能夠在勞工團體一待超過10年，非常不容易，也了解到他非常挺勞工立場的決心。

陳菊說，在蔡英文總統組閣時，對勞動部次長的職務，想到非常愛護勞工的郭國文，推派她來跟郭國文溝通，一開始郭沒有同意，但她勸說愛護勞工就要透過勞動部行政的手段，來保護勞工，讓勞工一方面有就業機會，另外應有的權利也能獲得好的保障，經力勸後郭才同意。

陳菊向郭國文抱歉，沒想到擔任勞動部政務次長，反變成郭國文這次選戰的負擔，希望麻豆選區的鄉親，民進黨在此耕耘努力很久，信任鄉親會疼惜郭國文及台灣好的人才，因為他替勞工朋友打拼十年如一日，選舉過程雖遇到一些困難，也期待鄉親相信民進黨，支持郭國文，讓好人才為民服務。