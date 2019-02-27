遭一例一休攻擊 陳菊替郭國文抱屈

2019-02-27 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



台南市第二選區立委補選，民進黨陷入苦戰，對手拿「一例一休」攻擊曾任勞動部次長的民進黨提名候選人郭國文，總統府秘書長陳菊今天說，郭國文從事勞工運動，當初民進黨執政組閣時，中央推派她勸進愛護勞工的郭國文，如今反而成為選戰的負擔，她呼籲麻豆選區支持者能支持為勞工打拚的郭國文。

民進黨今天南下到台南舉行行動中常會，為郭國文拉抬選情。出席中常會的陳菊表示，郭國文過去從事勞工運動，勞工運動是孤單又寂寞的工作，郭國文在勞工運動圈一待超過十年，非常有勞工立場，後來回到台南參選市議員非常順利，後來蔡英文總統上任後行政院組閣，一談到勞動部次長人選，很多人都想到郭國文，非常愛護勞工的郭國文，中央也推派她去跟郭國文溝通。

陳菊說，郭國文本來沒有同意，後來她跟郭提到，愛護勞工就必須透過行政手段來保護勞工，讓勞工有就業機會及應有權益獲得好的保障，後來在她的力勸下，郭國文同意。她沒想到郭國文擔任勞動部次長，反而變成這次選戰的負擔，她感到抱歉。

陳菊指出，她希望所有的麻豆選區支持者，民進黨在這個地區耕耘、努力很久，她信任麻豆鄉親會疼惜郭國文，郭是好的人才，認真打拚又正派，為勞工農民打拚，數十年如一日，雖然民進黨在過程中遇到一些困難難，但適當民進黨遇到困難，她非常期待麻豆鄉親，幫助民進黨，支持郭國文。