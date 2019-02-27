段宜康：韓國瑜參選總統 得靠柯文哲先宣布參選

2019-02-27 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜人氣依舊很旺，許多支持者認為韓國瑜應該要代表國民黨參選總統。台北市長柯文哲去年底連任成功後，外傳下一步也是要選總統。對此，民進黨立委段宜康今發臉書指出，韓國瑜想要有參選的機會，就得靠柯文哲先宣布參選。