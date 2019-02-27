不顧北京反對！ 衛福、內政、勞動部宣導用「還願」梗

2019-02-27 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



國產遊戲「還願」爆紅，勞動部小編也跟風使用還願梗製作臉書網路文宣。 圖／取自勞動部臉書 分享 facebook

國產遊戲「還願」爆紅，不只是行政院副院長陳其邁及台北市議員高嘉瑜直播玩還願，衛福部、內政部及勞動部小編也跟風使用還願梗製作臉書網路文宣，甚至還製作影片「問神不如先問醫生、流感有症狀速就醫」，提醒民眾珍惜生命，讓網友直呼好有梗。

「還願」遊戲因維尼事件遭中國網以抵制，昨天凌晨還無預警從遊戲平台下架，不過衛福部、內政部及勞動部昨天陸續於臉書發布以還願梗製作的文宣，「不顧北京反對」支持國產遊戲，最後還不忘寫「希望還願早日重新上架。」

衛福部宣導用藥安全使用還願梗，提醒民眾家人生病不要亂問「何老師」，生病看醫師，用藥問藥師。而藥品用藥前應先「看說明」、「問藥師」及「確實遵循指示用藥」。

有趣的是，衛福部小編還貼心提供延伸閱讀給遊戲人物杜美心及杜豐于，有關氣喘、精神疾病、創傷壓力症候群、失業鬱悶等資訊。

衛福部疾管署則是利用還願梗，提醒民眾身體不舒服的時候應趕快看醫生，千萬別上網搜尋偏方試試，或是請教樓上聽說很靈驗的老師。「上次治好了，這次不一定可以，珍惜生命遠離何老師。」

勞動部也用還願梗提供杜豐于「失業勞工保障權益手冊」及各種補助津貼的申請管道，提醒一時的職場不如意，可藉由政府資源重新振作，度過暫時的難關，不要再逼女兒杜美心唱歌，還補一句：「男主外、女主內的觀念已經落伍了。」

內政部則改編遊戲內容，把遊戲人物何老師改作何房東，向杜豐于收高額電費，若不繳交就切斷水電。但依內政部公告將於6月1日上路的「包租契約」與「轉租契約」，何房東已經違規，奉勸她要善良。

國產遊戲「還願」爆紅，內政部小編也跟風使用還願梗製作臉書網路文宣。 圖／取自內政部臉書 分享 facebook