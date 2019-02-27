吳子嘉爆民進黨台南立委補選會輸 黃偉哲駁：伯仲之間

2019-02-27 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



美麗島電子報董事長吳子嘉日前在「關鍵時刻」政論節目中預估，立委補選新北、台南兩席，國民黨好感度超越民進黨一成多，「民進黨都會輸掉」，對此，台南市長黃偉哲受訪時反駁說，目前距離補選還有時間，民進黨持樂觀、謹慎態度應戰，不到最後不予論斷，目前選情屬伯仲之間。

吳子嘉指出，根據美麗島電子報最新的政黨好感度調查，國民黨的好感度達到38.1%，民進黨只有25.4%，超越一成多，是首次有這樣的情況，為民進黨感到憂心。他表示，政黨好感度等於「品牌」，候選人也是一樣，選民會先選品牌，在國民黨好感度遠超過民進黨的情況下，預料這次新北與台南的立委補選，民進黨都會輸。

吳子嘉經常公開評論時政，遭指汙衊黨、傷害民進黨形象，民進黨台北市黨部昨召開評議委員會，決議開除其黨籍。黃偉哲表示，民進黨是多元政黨，黨內多元意見都可以呈現，只要是合於事實的評論其實黨都會虛心接受，黃說，當然黨有黨的立場，我們予以尊重，希望民進黨以多元、百花齊放、百家爭鳴的立場做自己的改革。