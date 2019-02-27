最新民調／沒了習近平 蔡英文本月聲望再下滑

2019-02-27 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



蔡英文總統。聯合報系資料照 分享 facebook

台灣民意基金會今發布最新民調，蔡英文總統本月聲望來到33.4%，雖然僅較上個月聲望下滑1個百分點，但不贊同蔡英文的人增加了4.7%。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，調查結果顯示蔡英文聲望仍在抵擋徘徊，加遽了原本即存在的二次執政困境。

蔡英文聲望民調結果顯示，針對她處理國家大事，以及人事安排和與政策，有9.1%非常贊同，24.3%還算贊同，28%不太贊同，24.2%一點也不贊同，14.3%沒意見、不知道或拒答。其中不贊同的人比贊同的人多19%，強烈不贊同蔡總統職務表現的人有24%，強烈贊同的人不到一成。

游盈隆指出，上個月蔡英文總統聲望因「中國因素」或「習近平效應」刺激出現戲劇性轉變，不但「總統職務表現贊同率」大幅提昇10%，連原本創歷史新高的「總統職務表現不贊同率」也從60%下降到48%。但經過1個月後，蔡英文總統聲望又出現明顯下滑的跡象，儘管贊同蔡總統處理國家大事方式的人只減少1個百分點，但不贊同的人增加4.7%，這一來一往使得不贊同蔡總統處理國家大事方式的人比贊同的人多18.8%，加遽了原本即存在的二次執政困境。

游盈隆分析，總統聲望本身可以視為是一個「相依變數」，因總統整體施政作為或不作為而改變。換句話說，總統聲望高低易受內外環境多重因素的影響。外力的撞擊，即習近平效應的刺激，可遇而不可求；何況這種外力刺激下的總統聲望提高，究竟能維持多久？也是個疑問。所以，2月總統聲望沒有繼續向上提升，反而略有下滑的跡象，包括強打兩岸牌、美國牌、春節到各地廟宇發紅包接近選民、率先宣佈參選2020 總統、同婚專法命名重新贏得挺同勢力歡心、及各項大小公共政策的利多釋出等。

游盈隆認為，在過去1個月，蔡英文總統幾乎使盡渾身解數，只能勉強維持住全國三分之一的人贊同她領導國家的方式，但同時仍有52%的人不表贊同，可見沉痾之重，非一時三刻能解。

民調訪問期間為2月21至22日，以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1089人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。