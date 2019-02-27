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人民參審草案轉彎！林永頌：許宗力曾說陪審制違憲

2019-02-27 11:24聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

司法改革國是會議2月25日進行第三次半年進度報告，雖有眾多法案推出，但由20多個民團及多位司改委員組成的「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」今開記者會回應官方報告，而民間司改會董事長林永頌「爆料」司法院「國民參與刑事審判法」草案大轉彎，已送進立院的草案經各方協商達成共識，將由參審制修正為參審與陪審併行，適用哪種制度被告掌握選擇權。

司改國是會議總結會議2017年8月12日落幕，9月公布分組決議全文共87點次。總統蔡英文當時承諾會議不是大拜拜，不會「船過水無痕」。總結會議作出十二大改革方向，除了司法院外，行政院法務部等相關部會也都須每半年報告落實決議進度。

其中被司法院認為「最重要、最急迫、最困難」的旗艦議題，是人民參與審判和金字塔訴訟制度，但「國民參與刑事審判法」面臨主張陪審制者反對，進度受阻。司法院長許宗力甚至說過陪審制不附理由違憲，還在私下說「推動陪審制等於在沙漠中種玫瑰」，豈料經過民團施壓後，草案整個大轉彎。

今年2月25日司法院與行政院提出第三次半年報告，長期關注各項議題的「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」盤點會議結束後蔡政府的改革進度，今開記者會提出對於官方報告的看法。

林永頌律師表示，司法院推出的人民參審草案，接下來可能會往兩個制度併行（試行真實案件審理，並非模擬案件）六年後再調整，希望立法院這會期能通過。草案版本將修正為，被告涉犯最輕本刑七年以上的罪，將可自行選擇使用參審制審理或是陪審制審理，由立法院審議。

林永頌指出，民間團體建議司法院是不是試行三年後，可以開放最輕本刑三年以上的罪，被告「得」選擇參審或陪審或由職業法官審理。

司法院國是會議行政院
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