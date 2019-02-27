蘭嶼護理師爭議 立委要求冒險犯難應從寬認定

2019-02-27 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



立法院今召開「司法及法制委員會」，立委吳志揚、管碧玲、洪慈庸、何志偉等人，質疑銓敘部冒險犯難因公撫卹認定過於嚴苛。記者林麗玉攝影。 分享 facebook

蘭嶼蔡邑敏護理師去年搭上黑鷹救護直升機墜海身亡，卻因銓敘部公文「尚缺乏冒險犯難因公撫卹之完整事證」，引發爭議。

立法院今召開「司法及法制委員會」，立委吳志揚、管碧玲、洪慈庸、何志偉等人，質疑銓敘部冒險犯難因公撫卹認定過於嚴苛？銓敘部部長周弘憲表示，並非拒絕發給蘭嶼護理師因冒險犯難的最高等級撫卹，當時是因台東縣提報上來的事證，應再補強，未來對於類似認定，會更主動積極去調查，是否符合冒險犯難的最高等級因公撫卹。

蘭嶼蔡邑敏護理師去年2月5日搭上黑鷹救護直升機墜海身亡，因公冒險犯難，事後也接獲總統褒揚令、衛福部獎章、南丁格爾特別奉獻獻獎。不過，銓敘部一紙公文以「本案尚缺乏冒險犯難因公撫卹之完整事證」，拒絕給予撫卹金，引發醫界及輿論反彈。

國民黨立委吳志揚質疑，整起爭議，因銓敘部不認同，讓卓榮泰都批評「聽了拳頭都硬了」，輿論發酵後，銓敘部才跟進，吳批評，這還不是第一次，過去也曾發生退休公務員孫宏新加入救難因公殉職的撫卹爭議，他認為，銓敘部應保障因公殉職公務員權益，怎麼會變成對救難人員撫卹的殺手？而且還是累犯。吳要求，銓敘部該「做最有利人民」的解釋，不要太迂腐，撫卹應「從優、從寬認定」，應該落實公平正義，不要給因公殉職人員及家屬二次傷害。

民進黨立委管碧玲提到，銓敘部會有認定無慮，是否是因舊法將最高等級撫卹的「冒險犯難」與「戰地殉職」放在同一款，導致當個案的冒險犯難精神，要與至高無上「戰地殉職」犧牲奉獻比擬，導致認定有爭議，銓敘部坦言「的確是」，周弘憲表示，目前新法已經將冒險犯難與戰地殉職分開，「若下次還有修正機會，會建議分級更細膩。」另外管也建議，因公撫卹認定的因公審查小組成員，若多專家學者，專業上就事論事就會從嚴認定，她認為，身為政府機關應考量國家政策，應該從寬認定，周也承諾，未來小組討論因公殉職認定，也會將個案所在的地方政府機關人員，也列席小組討論。

時代力量立委洪慈庸也提到，根據公務員撫卹法第五條，從民國一零一年至一零六年，因公撫卹的案件數逐年下降，這是因認定越來越嚴格？還是實際案例減少？周弘憲表示，因公撫卹認定都是採個案認定，澄清並無撫卹標準越來越嚴。