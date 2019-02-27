中研院組改空轉 立委要求三個月內提案

2019-02-27 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



中研院3年前啟動組織改造，日前卻宣告回到原點，成為立法院教育及文化委員會質詢焦點。立委林奕華指出，國民兩黨針對中研院組改都已提出版本，中研院卻遲未提出，表示要提臨時提案，要求中研院3個月內提出組改報告。

立法院教育及文化委員會今邀中研院業務報告並備詢，立委質詢中研院院長及院士選舉方式改進現況，指出許多研究員都希望也能參與選出院長。中研院院長廖俊智表示，確實大家有許多不同意見，因此都還在研究中，院務會議中大家一致的共識是最重要的是把研究做好。

中研院3年前因院長遴選等爭議，全院討論如何革新組織與運作辦法，決定成立「中研院組織與運作改進委員會」提出修改建議，組改會去年提出報告。原本中研院院長是由中研院評議會選出，評議會70名評議員包括35名院士連署選出的「聘任評議員」，以及35名院長、副院長、各所所長等「當然評議員」，組改會建議由8名院士、院內同仁8名、社會賢達3名組成院長推舉委員會推舉院長。

立委柯志恩質詢，中研院三年前就說要改革，為何最後選舉制度又暫緩？廖俊智說，組改會提出建議後，當時就引發不同意見，他後來也收到院士連署表達異見，之後兩次院務會議，大家都有各種看法，最後認為既然組改並非大家做研究的障礙，最重要的也是做研究，因此就雖會繼續思考，但先不改變。

柯志恩表示，她收到不少中研院內非主管人員陳情，表示也希望能加入選舉院長，台大校長事件後，更讓各界對組改會指的「社會賢達」有問號。立委鍾佳濱也質詢，中研院現有9000個研究員和280位院士，但研究員卻不能選院長。

林奕華質詢廖俊智，組改是否他任內目標內優先事項？廖先是說確實不是他優先，林奕華質疑廖組改決心在哪，指出國民黨已提院長遴選辦法，民進黨團也提出中研院組織法，但中研院卻沒提案，廖隨即說要更正說法，表示組改雖然很重要，也是他優先，但他不大有把握能達到這目標。