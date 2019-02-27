公投法亂象！這三個縣市連地方公投法都無

2019-02-27 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



當各界關注公投法修法是否脫鉤大選以及是否要擁有更長的準備期，「民間公投修法聯盟」今召開記者會抨擊公投法門檻下修後，新竹縣、雲林縣、台東縣甚至至今都沒有制定地方公投自治法，且還有高達15個縣市沒有跟上修正，6都當中也只有台北市及台中市已公告地方公投法修正草案。

行政院政委羅秉成今上午9時邀集各縣市長討論公投法的修法方向，不過當各界關注公投法修法可否脫鉤大選，以及是否要擁有更長的準備期時，「民間公投修法聯盟」今在立法院召開記者會抨擊公投法門檻下修後，地方政府及議會失職怠惰，大多縣市剝奪人民直接民主權利，導致鳥籠公投依舊。

公投法修正後擺脫鳥籠公投批評，提案僅需最近一次正副總統選舉總人數的0.01%（萬分之1）、成案門檻由5%下修到1.5%，通過門檻則是有效同意票達投票權人總額25%（1/4）後，同意票相對多數就算通過。

但台灣公民參與協會理事長何宗勳指出，全國22縣市目前還有高達15個縣市還未隨同《公民投票法》修正，只有宜蘭縣、南投縣、彰化縣3個縣市在《公民投票法》107年修正後修地方公投法，新竹縣、雲林縣、台東縣甚至至今都沒有制定地方公投自治法，且六都當中只有台北市及台中市已公告地方公投法修正草案，實在誇張，全台各縣市也都無訂定推動電子連署機制，呼籲電子連署除了中央推動，民間也應該可以自辦。

台灣環保聯盟創會會長施信民則說，20多年前就在推核四的地方公投，很遺憾看到有縣市沒有相關的公投條例，台北市雖然已經在修草案，但是提案門檻僅下修為市長選舉選舉人數千分之一以上，相較中央的萬分之一有很大的差距。