退輔會槓林靜儀：保護蔣銅像 不盡認同威權一詞

2019-02-27 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



退輔會今天到立院外交國防委員會報告業務，民進黨立委林靜儀質詢時表示，依據促轉條例，威權象徵應予移除，各榮家內的蔣介石銅像也不例外。退輔會主委邱國正回答，自己對於「威權」一詞不盡認同，不願去認定何謂「威權象徵」，各榮家銅像是會產，退輔會有義務保護。林靜儀立刻表示，促轉條例已經立法了。邱國正說，尊重促轉會的定義，「但我有我的作法」。

林靜儀今天首度在委員會對退輔會質詢，她一上台就秀出一張波蘭奧斯維辛（奧許維茲，Auschwitz）大屠殺集中營的照片，指出當地在轉型正義上的重大意義，詢問邱國正是否曾去參觀過？邱國正回答沒有。林靜儀表示，在退輔會的網站上提到，會內榮家有「中正紀念堂」，但為何英文卻是「蔣介石紀念堂」？依據促轉條例第二條第二款，威權象徵應該移除，退輔會有沒有對各榮家內的銅像進行清點？

邱國正說，「我對威權二字不認同」，他也不去認定蔣公銅像是不是威權象徵。以退輔會來看，這就是過去歷史。退輔會已經清點過，各處榮家共有18座蔣公銅像。他並表示，外面講要移除，但會內的財產，退輔會就要保護。