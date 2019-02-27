謝長廷自創「流體太極」當財產申報 價額填0元

2019-02-27 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



駐日代表謝長廷。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

監察院最新一期廉政專刊出爐，我國駐日代表謝長廷最新申報沒有太大改變，夫婦倆共有10筆土地、5筆建物分散在雙北、宜蘭、高雄，現金申報台幣約340萬餘元，存款4010萬餘元、有價證券538萬餘元，還追加申報他結合太極和街舞自創的「流體太極」，但價額填上0元；另外新科花蓮縣長徐榛蔚與其夫傅崐萁，債務達6586萬餘元，原因則是購置不動產與保單借款。

廉政專刊第141期今天出刊，駐外大使部分，謝長廷夫婦共登記有10筆土地、5筆建物分散在雙北、宜蘭、高雄，現金申報則有10萬美元與47萬的日圓，折合台幣約340萬餘元，存款部分達4010萬餘元、有價證券531萬餘元。

債務部分謝長廷因為購置宜蘭不動產，因此有676萬餘元負債，另外砸了500萬事業投資屬於台北房屋及房地產仲介服務的長惠投資股份有限公司。

有趣的是謝長廷在珠寶類新申報價額0元的流體太極，這是他結合太極和街舞自創的，甚至還曾經開班授課，他曾解釋流體太極不是武術，也不是氣功，而是老少咸宜的健康運動，且學習力強的，很快就上手了。

駐德國代表謝志偉與妻子王齡慧申報2筆土地、2筆建物、2輛汽車，存款約2227萬餘元；駐法代表吳志中夫婦共同申報1筆土地、2筆建物、1輛汽車，以及存款約1259萬元、有價證券約333萬元；駐西班牙代表柯森耀存款360多萬元，另有2筆土地、2筆建物。

駐新加坡代表梁國新則有存款1222多萬元，有價證券51萬元，另有5筆土地、6筆建物，以及119萬餘元的房貸；駐愛爾蘭代表楊子葆存款破千萬，有價證券658萬餘元，過去都沒有不動產登記，但在107年因為贈與獲得台北市大安區2筆土地與3筆建物。

另外，新科花蓮縣長徐榛蔚與其夫傅崐萁共有2筆土地1筆建物在花蓮縣吉安鄉，存款591萬餘元、有價證券186萬餘元，但債務高達6586萬餘元，原因則是購置不動產與保單借款；新科台中市長盧秀燕則有3筆土地在南投縣，存款951萬餘元、有價證券410萬餘元，另有13筆保單。

日前立法院長蘇嘉全被誤會存款增加3354萬餘元，這次也一併更正申報，並在備註中解釋，廉政專刊第140期刊載蘇嘉全其中一筆3354萬餘元的存款款項，其實是以「中華民國各界慶祝107年國慶籌備委員會蘇嘉全」為名所開立，該專款帳戶已於108年1月8日結清銷戶，屬於國慶活動公款帳戶，為公款公用。

備註註明，款項並非蘇嘉全個人存款，兩者不應混淆，相關資料台灣銀行皆有所本，可供查核，由於台灣銀行疏忽，向監察院授權介接提供資料未能敘明造成外界誤會，予以更正，特此聲明。