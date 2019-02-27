橘委指縣市警民比過高 徐國勇：今年絕對檢討

2019-02-27 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



親民黨立委陳怡潔今天表示，和國際都市相比，我國各縣市的警民筆都偏高，認為現有警察編制應該要檢討，內政部長徐國勇說，今年一定會檢討，警政署長陳家欽也說，應該要重新檢討。

立法院內政委員會今天邀請內政部及所屬機關到委員會進行業務報告，徐國勇及各機關首長列席備詢。

陳怡潔質詢時先關心流浪警察議題，徐國勇說，他保證未來絕對不會有所謂的流浪警察，而且他說流浪警察這個名稱不好聽，希望各界不要再用，他保證未來不會、也不允許有流浪警察，也不會用別的名稱存在，他有聽到縣市首長反應，不過警校生分發牽涉到各部會甚至跨院，包括考試院、銓敘部，這不是單純內政部能處理的。

陳怡潔問，未來若警校生無法分發，中央要全權買單嗎？地方能拒收嗎？徐國勇說，地方縣市並不是要拒收警校畢業生分發，他們反應的是經費問題，希望中央「一起承擔」，因為費用是地方政府編列，地方希望中央一起處理，陳家欽已經在各縣市跑透透溝通，不過因為縣市首長有自治事項，他會和他們好好溝通，一起承擔。

陳家欽說，目前六都除了台北市，其他五都都是後來才合併或升格的，但編制仍是台灣省編制，「要重新檢討」。

陳怡潔說，她調閱各縣市警民比，新北市是1:527、台北市是1:353、高雄市1:394，最高的是桃園市，1:569，新竹縣也有1:536，和國際大都市相比明顯偏高，也凸顯我們警力缺口很大，「難道我們的民眾身家財產安全要靠這些過勞的警察來保護？」陳怡潔說警力缺口大，但勤務多工時長，菜蟲要他們抓，豬瘟也要靠他們防堵，她說好不容易警察要補滿了，但又喊錢不夠，徐國勇拚政治但不要想靠用免費警察。